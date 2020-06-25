МОЗ внесло новий препарат у протокол лікування Covid-19



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Дексаметазон внесли до протоколу лікування

Робоча група при Міністерстві охорони здоров’я внесла дексаметазон в протокол лікування Covid-19.

Про це на брифінгу 25 червня сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

«Відбулося засідання робочої групи з провідними фахівцями щодо оновлення стандартів надання меддопомоги при Covid-19. В тому числі було розглянуто питання щодо внесення (в протокол лікування Covid-19 - ред.) додаткових лікарських засобів, тобто розширення цього протоколу, яке ґрунтується на нашому досвіді, клінічних випробуваннях та на досвіді інших країн, наприклад, було прийнято рішення щодо внесення такого препарату, як дексаметазон», - сказав Степанов.

Він наголосив, що наразі лікарі, які надають допомогу хворим на Covid-19, потребують підтримки, і найкращою підтримкою буде дотримання тих правил і рекомендацій, що надає МОЗ, — носіння масок, дотримання соціальної дистанції, використання антисептиків. «Це зменшить кількість госпіталізацій, зменшить навантаження на лікарів», - сказав Степанов. Зазначимо, що іще на початку квітня Міністерство охорони здоров'я затвердило Зазначимо, що іще на початку квітня Міністерство охорони здоров'я затвердило протокол лікування коронавірусу.

А вже 10 квітня Міністерство охорони здоров'я оновило протокол лікування Covid-19 і додало до нього новий препарат - «Фавіпіравір».

Наприкінці травня стало відомо, що Плаквеніл, який використовують в Україні при лікуванні Сovid-19, лише збільшує смертність. Також повідомлялось, в Україні почнуть виробляти «експериментальний препарат» проти короновірусу, який дає побічні ефекти.

Нагадаємо, що колишня очільниця Міністерства охорони здоров’я Уляна Супрун рознесла в пух і прах схему лікування Covid-19, затверджену МОЗ. Зокрема, вона зазначила, що гідроксилхлорін та хлорохін — це препарати, які застосовуються для лікування малярії та певних запальних станів. Хлорохін здебільшого застосовується для лікування малярії, а гідроксихлорохін застосовується для лікування ревматоїдного артриту чи системного червоного вовчака.

«Обидва препарати показували ефективність щодо вірусів SARS-CoV і SARS-CoV-2, але лише в дослідженнях in vitro (в пробірці). Поки є одне клінічне випробування препаратів в комбінації з азитроміцином. На результати цього дослідження покладатися небезпечно, воно дуже критикується», - підсумувала Супрун.

Коронавірус в Україні

Всього 40008

Хворіють 21183

Одужали 17758

Померли 1067

Копіювати код для вставки

Нагадаємо, станом на ранок 25 червня в Україні зафіксували новий антирекорд по коронавірусу - за добу заразились ще 994 людини. Зазначимо, що вчора було зафіксовано 940 нових випадків коронавірусу.

Найбільше інфікованих у Києві, Чернівецькій, Львівській областях.