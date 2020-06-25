МОЗ внесло новий препарат у протокол лікування Covid-19
Дексаметазон внесли до протоколу лікування
Робоча група при Міністерстві охорони здоров’я внесла дексаметазон в протокол лікування Covid-19.
Про це на брифінгу 25 червня сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
«Відбулося засідання робочої групи з провідними фахівцями щодо оновлення стандартів надання меддопомоги при Covid-19. В тому числі було розглянуто питання щодо внесення (в протокол лікування Covid-19 - ред.) додаткових лікарських засобів, тобто розширення цього протоколу, яке ґрунтується на нашому досвіді, клінічних випробуваннях та на досвіді інших країн, наприклад, було прийнято рішення щодо внесення такого препарату, як дексаметазон», - сказав Степанов.
«Це зменшить кількість госпіталізацій, зменшить навантаження на лікарів», - сказав Степанов.Зазначимо, що іще на початку квітня Міністерство охорони здоров'я затвердило протокол лікування коронавірусу.
А вже 10 квітня Міністерство охорони здоров'я оновило протокол лікування Covid-19 і додало до нього новий препарат - «Фавіпіравір».
Наприкінці травня стало відомо, що Плаквеніл, який використовують в Україні при лікуванні Сovid-19, лише збільшує смертність. Також повідомлялось, в Україні почнуть виробляти «експериментальний препарат» проти короновірусу, який дає побічні ефекти.
Нагадаємо, що колишня очільниця Міністерства охорони здоров’я Уляна Супрун рознесла в пух і прах схему лікування Covid-19, затверджену МОЗ. Зокрема, вона зазначила, що гідроксилхлорін та хлорохін — це препарати, які застосовуються для лікування малярії та певних запальних станів. Хлорохін здебільшого застосовується для лікування малярії, а гідроксихлорохін застосовується для лікування ревматоїдного артриту чи системного червоного вовчака.
«Обидва препарати показували ефективність щодо вірусів SARS-CoV і SARS-CoV-2, але лише в дослідженнях in vitro (в пробірці). Поки є одне клінічне випробування препаратів в комбінації з азитроміцином. На результати цього дослідження покладатися небезпечно, воно дуже критикується», - підсумувала Супрун.
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Нагадаємо, станом на ранок 25 червня в Україні зафіксували новий антирекорд по коронавірусу - за добу заразились ще 994 людини. Зазначимо, що вчора було зафіксовано 940 нових випадків коронавірусу.
Найбільше інфікованих у Києві, Чернівецькій, Львівській областях.