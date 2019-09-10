Рада достроково припинила повноваження нардепа Коваленко



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Ганна Коваленко була командиром сотні на Майдані, з початку війни - волонтером і консультантом Міністерства оборони України

Ганна Коваленко призначена на посаду заступника керівника Офісу президента

Депутати Верховна Ради достроково припинила повноваження народного депутата Ганни Коваленко. Про це повідомив спікер ВР Дмитро Разумков, пише РБК-Україна.

Так, відповідний проект постанови №2091 підтримали 369 парламентарів.

«Припинити достроково повноваження народного депутата України Коваленко Ганни Миколаївни, обраної в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі, політична партія «Слуга народу», у зв’язку з особистою заявою про складення нею депутатських повноважень», - йдеться у тексті постанови.

Нагадаємо, 4 вересня президент Володимир Зеленський підписав указ про призначення на посаду заступника керівника Офісу президента Ганну Коваленко.

Відзначимо, Коваленко була командиром сотні на Майдані, з початку війни - волонтером і консультантом Міністерства оборони України.

Як повідомлялося раніше, Коваленко підкреслювала, що партія «Слуга народу» не планує ініціювати повний перехід на контрактну армію. Вона відзначала, що форма укомплектування української армії залишиться змішаною.