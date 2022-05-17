Рада може заборонити вилучення автомобілів у громадян під час воєнного стану

на потреби фронту справедливіше вилучати майно передусім у тих осіб, які мають суттєві статки

Депутати від « Слуги народу » вважають, що на потреби фронту справедливіше вилучати майно передусім у тих осіб, які мають суттєві статки

Обранці проти того, щоб окремі посадовці, прикриваючись потребами воєнного стану, вилучали у простих людей єдиний транспортний засіб

Нардепи від «Слуги народу» Георгій Мазурашу, Олександр Фадієнко і Мар’яна Безугла пропонують внести зміни до Цивільного кодексу України, щоб захистити майно громадян в умовах воєнного або надзвичайного стану. Про повідомляє «Главком» із посиланням на проєкт закону, зареєстрованого у парламенті 16 травня.

Згідно з пропозиціями авторів законопроєкту, вносяться зміни до частини 2 статті 353 Цивільного кодексу України. Зокрема, примусовому відчуженню не підлягають житлові приміщення в межах санітарної норми з розрахунку 21 квадратного метра загальної площі на кожного зареєстрованого, або проживаючого за відповідною адресою та додатково 10 квадратних метрів на сім’ю.

Крім цього, під заборону вилучення потрапляють транспортні засоби з розрахунку машина на громадянина (або сім’ю), або транспортні засоби, які використовуються для здійснення офіційно оформленої підприємницької діяльності, а також використовуються для перевезення гуманітарної допомоги.

Вказані обмеження не стосуються випадків, коли зафіксовано і доведено, що власник/водій здійснював керування транспортним засобом.

«В умовах військової агресії Росії проти України та з метою забезпечення оборони держави, підтримання високого бойового духу військових та інших громадян важливо не допустити ситуацій, коли певні посадовці можуть, прикриваючись потребами воєнного або надзвичайного стану, вилучати у простих людей останнє житло або єдиний транспортний засіб. Водночас на потреби фронту справедливіше вилучати майно передусім у тих осіб, які мають суттєві статки і для яких вилучення майна не відіграватиме таку критичну роль», – переконані автори законопроєкту.

Додамо, що наразі діє законодавча норма, відповідно до якої в умовах воєнного або надзвичайного стану майно може бути примусово відчужене у власника з наступним повним відшкодуванням його вартості.

Нагадаємо, що в Україні триває 83-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.