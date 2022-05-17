  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    Обстріл Львівщини: ЗСУ повідомили, скільки ракет вдалося збити

    Обстріл Львівщини: ЗСУ повідомили, скільки ракет вдалося збити
    фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ

    Атакували Львівську область з південно-східного напрямку

    Сьогодні вночі окупанти ракетами обстріляли Львівську область. Троє з них українським захисникам вдалося збити. Про це повідомляється на Facebook-сторінці Командування Повітряних Сил ЗСУ.

    «17 травня, опівночі, ворог завдав ракетного удару по об'єктах інфраструктури Львівської області. Три крилаті ракети було знищено підрозділами ППО ПвК «Захід», – йдеться в повідомленні.

    За наявною інформацією, атакували Львівську область з південно-східного напрямку крилатими ракетами морського базування.

    Як повідомлялося, російські окупанти вчергове обстріляли об‘єкт військової інфраструктури на території Яворівського району. Також Нагадаємо, вранці 15 травня російські війська завдали ракетного удару по одному з військових об'єктів у Львівській області. На даний момент інформації про жертв немає.

    Раніше Підрозділи ПвК «Захід» Повітряних Сил ЗС України знищили дві крилаті ракети окупантів над Львівщиною. Запускав їх ворог з акваторії Чорного моря. Ймовірно з підводних човнів.

    Теги: росія окупанти ЗСУ Львівщина війна обстріл Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Обстріл Львівщини: ЗСУ повідомили, скільки ракет вдалося збити