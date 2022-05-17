Обстріл Львівщини: ЗСУ повідомили, скільки ракет вдалося збити

Атакували Львівську область з південно-східного напрямку

Сьогодні вночі окупанти ракетами обстріляли Львівську область. Троє з них українським захисникам вдалося збити. Про це повідомляється на Facebook-сторінці Командування Повітряних Сил ЗСУ.

«17 травня, опівночі, ворог завдав ракетного удару по об'єктах інфраструктури Львівської області. Три крилаті ракети було знищено підрозділами ППО ПвК «Захід», – йдеться в повідомленні.

За наявною інформацією, атакували Львівську область з південно-східного напрямку крилатими ракетами морського базування.

Як повідомлялося, російські окупанти вчергове обстріляли об‘єкт військової інфраструктури на території Яворівського району. Також Нагадаємо, вранці 15 травня російські війська завдали ракетного удару по одному з військових об'єктів у Львівській області. На даний момент інформації про жертв немає.

Раніше Підрозділи ПвК «Захід» Повітряних Сил ЗС України знищили дві крилаті ракети окупантів над Львівщиною. Запускав їх ворог з акваторії Чорного моря. Ймовірно з підводних човнів.