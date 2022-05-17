Рашисти обстріляли Охтирку: постраждав храм та дитсадок, є поранені (фото)

П'ять російських ракет прилетіли по мирним цивільним об'єктам та спричинили чимало руйнувань

Внаслідок обстрілів щонайменше п'ятеро поранених людей

Сьогодні близько п'ятої години ранку по Охтирці був ворожий ракетний удар. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

П'ять російських ракет прилетіли по мирним цивільним об'єктам та спричинили чимало руйнувань. Загорілися складські приміщення.

Ударною хвилею пошкодило вхідні двері до під’їзду двоповерхового будинку, люди були заблоковані всередині.

Живицький повідомив, що постраждало чимало приватних будинків. Удари загалом прийшлися по центральній частині міста і масиву «Дачний». У храмі повибивало вікна. Постраждав і дитячий садок «Казка». Щонайменше п'ятеро поранених людей.

Нагадаємо, сьогодні вночі окупанти ракетами обстріляли Львівську область. Троє з них українським захисникам вдалося збити.

Сьогодні вранці, 17 травня, рашисти завдали ракетних ударів по с. Десна Чернігівської області. За попередніми даними, є загиблі та багато поранених.