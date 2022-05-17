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    Події в Україні

    Рашисти обстріляли Охтирку: постраждав храм та дитсадок, є поранені (фото)

    П'ять російських ракет прилетіли по мирним цивільним об'єктам та спричинили чимало руйнувань - Рашисти обстріляли Охтирку: постраждав храм та дитсадок, є поранені (фото)
    П'ять російських ракет прилетіли по мирним цивільним об'єктам та спричинили чимало руйнувань
    фото: Дмитро Живицький

    Внаслідок обстрілів щонайменше п'ятеро поранених людей

    Сьогодні близько п'ятої години ранку по Охтирці був ворожий ракетний удар. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

    П'ять російських ракет прилетіли по мирним цивільним об'єктам та спричинили чимало руйнувань. Загорілися складські приміщення.

    Ударною хвилею пошкодило вхідні двері до під’їзду двоповерхового будинку, люди були заблоковані всередині.

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    Рашисти обстріляли Охтирку: постраждав храм та дитсадок, є поранені (фото)
    Рашисти обстріляли Охтирку: постраждав храм та дитсадок, є поранені (фото)
    Рашисти обстріляли Охтирку: постраждав храм та дитсадок, є поранені (фото)
    Рашисти обстріляли Охтирку: постраждав храм та дитсадок, є поранені (фото)
    Рашисти обстріляли Охтирку: постраждав храм та дитсадок, є поранені (фото)
    Рашисти обстріляли Охтирку: постраждав храм та дитсадок, є поранені (фото)
    Рашисти обстріляли Охтирку: постраждав храм та дитсадок, є поранені (фото)
    Рашисти обстріляли Охтирку: постраждав храм та дитсадок, є поранені (фото)
    Рашисти обстріляли Охтирку: постраждав храм та дитсадок, є поранені (фото)
    фото: Дмитро Живицький

    Живицький повідомив, що постраждало чимало приватних будинків. Удари загалом прийшлися по центральній частині міста і масиву «Дачний». У храмі повибивало вікна. Постраждав і дитячий садок «Казка». Щонайменше п'ятеро поранених людей.

    Нагадаємо, сьогодні вночі окупанти ракетами обстріляли Львівську область. Троє з них українським захисникам вдалося збити.

    Сьогодні вранці, 17 травня, рашисти завдали ракетних ударів по с. Десна Чернігівської області. За попередніми даними, є загиблі та багато поранених.

    Теги: росія окупанти Суми війна Сумщина Україна окупація #stoprussia
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    Рашисти обстріляли Охтирку: постраждав храм та дитсадок, є поранені (фото)