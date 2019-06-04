Рада планує підвищити до 2,5 тис. грн штраф за відмову в перевезенні пільговиків
Законопроєкт вже прийняли в першому читанні
Законопроєкт про посилення відповідальності за безпідставну відмову в пільговому перевезені окремих категорій громадян та збільшення штрафу до 2550 гривень прийнятий в першому читанні.
За відповідний проект №10004 проголосував 231 народний депутат.
«Законопроєкт прийнято в першому читанні, хоча й з багатьох спроб. Це вкрай важливо для всіх ветеранів. Адже багато з них стикаються із хамством та порушенням закону з боку водіїв, які паплюжать честь та гідність осіб, які заслужено отримали від держави свої пільги», - зазначила міністр у справах ветеранів Ірина Фріз,
Наразі адміністративний штраф за безпідставну відмову від пільгового перевезення громадян становить 8 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (136 гривень).