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    Суспільство

    Рада планує підвищити до 2,5 тис. грн штраф за відмову в перевезенні пільговиків

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    Минулого року на автовокзалі Києва&nbsp;<span>протестували через відмову продавати пільгові квитки учасникам бойових дій</span> - Рада планує підвищити до 2,5 тис. грн штраф за відмову в перевезенні пільговиків
    Минулого року на автовокзалі Києва протестували через відмову продавати пільгові квитки учасникам бойових дій

    Законопроєкт вже прийняли в першому читанні

    Законопроєкт про посилення відповідальності за безпідставну відмову в пільговому перевезені окремих категорій громадян та збільшення штрафу до 2550 гривень прийнятий в першому читанні. 

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    За відповідний проект №10004 проголосував 231 народний депутат.

    «Законопроєкт прийнято в першому читанні, хоча й з багатьох спроб. Це вкрай важливо для всіх ветеранів. Адже багато з них стикаються із хамством та порушенням закону з боку водіїв, які паплюжать честь та гідність осіб, які заслужено отримали від держави свої пільги», - зазначила міністр у справах ветеранів Ірина Фріз, 

    Наразі адміністративний штраф за безпідставну відмову від пільгового перевезення громадян становить 8 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (136 гривень).

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