Рада планує підвищити до 2,5 тис. грн штраф за відмову в перевезенні пільговиків



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Минулого року на автовокзалі Києва протестували через відмову продавати пільгові квитки учасникам бойових дій

Законопроєкт вже прийняли в першому читанні

Законопроєкт про посилення відповідальності за безпідставну відмову в пільговому перевезені окремих категорій громадян та збільшення штрафу до 2550 гривень прийнятий в першому читанні.

За відповідний проект №10004 проголосував 231 народний депутат.

«Законопроєкт прийнято в першому читанні, хоча й з багатьох спроб. Це вкрай важливо для всіх ветеранів. Адже багато з них стикаються із хамством та порушенням закону з боку водіїв, які паплюжать честь та гідність осіб, які заслужено отримали від держави свої пільги», - зазначила міністр у справах ветеранів Ірина Фріз,

Наразі адміністративний штраф за безпідставну відмову від пільгового перевезення громадян становить 8 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (136 гривень).