Статус учасника бойових дій отримали понад 335 тисяч бійців АТО. Які пільги вони отримують?

Водночас станом на 2 травня статусу УБД держава позбавила 111 людей

Станом на 2 травня 2018 року статус учасника бойових дій отримали понад 335 тис. осіб. Про це повідомляє прес-центр Державної служби України у справах ветеранів війни та учасників Антитерористичної операції. [READ_MORE] «Станом на 02.05.2018 за інформацією, що надійшла від відомчих комісій щодо надання статусу учасника



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Водночас станом на 2 травня статусу УБД держава позбавила 111 людей

Станом на 2 травня 2018 року статус учасника бойових дій отримали понад 335 тис. осіб. Про це повідомляє прес-центр Державної служби України у справах ветеранів війни та учасників Антитерористичної операції.

«Станом на 02.05.2018 за інформацією, що надійшла від відомчих комісій щодо надання статусу учасника бойових дій особам, які брали участь у проведенні антитерористичної операції, статус учасника бойових дій надано 335 303 особам»,- йдеться у повідомленні.

Серед людей зі статусом УБД 335 124 особи — це військові рядового і начальницького складу та співробітники відомств, які мають у підпорядкуванні військові формування, які були залучені до АТО.

Зокрема, 226,8 тисяч людей — у складі Міноборони, 32 481 тисячі — з Міністерства внутрішніх справ, 32 384 тисячі — з Національної гвардії та 10 257 тисяч зі Служби безпеки України.

Водночас станом на 2 травня статусу УБД держава позбавила 111 людей.

Попередні дані вказували, що статус учасника бойових дій станом на 31 січня 2018 року отримали 326 060 учасників Антитерористичної операції.

Зазначимо, що статус учасника бойових дій передбачає такі пільги: