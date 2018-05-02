Статус учасника бойових дій отримали понад 335 тисяч бійців АТО. Які пільги вони отримують?
- Сьогодні, 17:47
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Водночас станом на 2 травня статусу УБД держава позбавила 111 людей
Станом на 2 травня 2018 року статус учасника бойових дій отримали понад 335 тис. осіб. Про це повідомляє прес-центр Державної служби України у справах ветеранів війни та учасників Антитерористичної операції.
«Станом на 02.05.2018 за інформацією, що надійшла від відомчих комісій щодо надання статусу учасника бойових дій особам, які брали участь у проведенні антитерористичної операції, статус учасника бойових дій надано 335 303 особам»,- йдеться у повідомленні.
Серед людей зі статусом УБД 335 124 особи — це військові рядового і начальницького складу та співробітники відомств, які мають у підпорядкуванні військові формування, які були залучені до АТО.
Зокрема, 226,8 тисяч людей — у складі Міноборони, 32 481 тисячі — з Міністерства внутрішніх справ, 32 384 тисячі — з Національної гвардії та 10 257 тисяч зі Служби безпеки України.
Водночас станом на 2 травня статусу УБД держава позбавила 111 людей.
Попередні дані вказували, що статус учасника бойових дій станом на 31 січня 2018 року отримали 326 060 учасників Антитерористичної операції.
Зазначимо, що статус учасника бойових дій передбачає такі пільги:
- безкоштовне отримання ліків, лікарських засобів, імунобіологічних препаратів та виробів медичного призначення за рецептами лікарів;
- безкоштовне щорічне забезпечення санаторно-курортним лікуванням або компенсація вартості самостійного санаторно-курортного лікування;
- здійснення заходів щодо безоплатної психологічної реабілітації постраждалих учасників АТО в установах будь-якої форми власності, які здійснюють реабілітаційні заходи;
- щорічне медичне обстеження і диспансеризація із залученням необхідних спеціалістів;
- знижки за користування житлом, вартості палива;
- першочергове забезпечення житловою площею, отримання позики на будівництво, реконструкцію або капітальний ремонт житлових будинків, приєднання їх до інженерних мереж, комунікацій, а також позики на будівництво або придбання дачних будинків і благоустрій садових ділянок з погашенням;
- першочергове право на вступ до житлово-будівельних (житлових) кооперативів, кооперативів по будівництву та експлуатації колективних гаражів, стоянок для транспортних засобів та їх технічне обслуговування, садівничих товариств, на придбання матеріалів для індивідуального будівництва і садових будинків;
- безкоштовний проїзд усіма видами міського пасажирського транспорту, першочергового оформлення проїзду в добових залізничних касах, безкоштовний проїзд один раз на два роки (туди і назад) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом;
- виплата допомоги у зв'язку з тимчасовою непрацездатності в розмірі 100% середньої зарплати незалежно від стажу роботи, використання чергової щорічної відпустки у зручний для них час; додаткова відпустка із збереженням заробітної плати тривалістю 14 календарних днів;
- участь в АТО зараховується у вислугу років, стаж державної служби на пільгових умовах один місяць стажу (вислуги) зараховується за три, тобто в трикратному розмірі;
- збереження робочого місця і середнього заробітку військовослужбовцю, прийнятому на військову службу в особливий період (до завершення особливого періоду);
- пенсії або щомісячне довічне грошове утримання чи державна соцдопомога, щорічна виплата разової грошової допомоги у розмірі п'яти мінімальних пенсій за віком та ін.