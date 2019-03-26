Суд визнав незаконним обмеження пільги 30 поїздками на місяць



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Рішення ОАСК може бути оскаржене в апеляційному суді

Окружний адміністративний суд міста Києва ухвалив рішення, за яким пільговий проїзд у громадському транспорті, який забезпечується у готівковій формі, не може обмежуватися 30 поїздками. Про це повідомила прес-служба Окружного адміністративного суду міста Києва.

Так, Окружний адміністративний суд міста Києва ухвалив рішення у справі за позовом до Кабінету Міністрів України про визнання незаконними та нечинними окремих пунктів Порядку надання пільг у готівковій формі з оплати проїзду усіма видами транспорту загального користування на міських, приміських та міжміських маршрутках, затвердженого постановою уряду від 14 березня 2018 року № 197.

Зокрема, позивач оскаржував пункти, якими визначалось, що розмір щомісячної готівкової виплати визначається шляхом множення середньої вартості проїзду у міському комунальному транспорті в області (м. Києві) на 30 поїздок. Позивач посилався на те, що оскаржувані пункти обмежують його право на пільговий проїзд транспортом саме 30-ма безкоштовними поїздками на середньою вартістю однієї поїздки у розмірі середньої по області.

«Суд, розглянувши справу у порядку письмового провадження, визнав протиправними та нечинними частини першу та другу пункту 4 Порядку надання пільг у готівковій формі з оплати проїзду усіма видами транспорту загального користування на міських, приміських та міжміських маршрутах, затвердженого відповідною постановою Кабінету Міністрів України», - повідомили в суді.