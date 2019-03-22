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    Суспільство

    Рада повернеться до «мовного закону» уже в квітні

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    Парламентарі розглянули майже 60% правок до &laquo;мовного закону&raquo; - Рада повернеться до «мовного закону» уже в квітні
    Парламентарі розглянули майже 60% правок до «мовного закону»

    Парламентарі продовжать розгляд документу на наступному пленарному засіданні у вівторок, 9 квітня

    Верховна рада України повернеться до розгляду «мовного закону» - законопроекту «Про функціонування української мови як державної» уже в квітні. Про це повідомляє РБК-Україна.

    Зазначається, що парламентарі продовжать розгляд документу на наступному пленарному засіданні у вівторок, 9 квітня.

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    Нагадаємо, на розгляд поправок до другого читання «мовного закону» - законопроекту «Про функціонування української мови як державної» - потрібен щонайменше ще один пленарний тиждень, спрогнозувала заступник голови комітету Верховної ради з питань культури і духовності Ірина Подоляк.

    Нардеп сподівається, що остаточне голосування за «мовний закон» відбудеться на початку квітня.

    Як повідомлялося раніше, вчора парламентарі розглянули майже 60% правок до «мовного закону».

    Відзначимо, в комітеті ВР з питань культури і духовності констатують істотне розбалансування «мовного закону» через провалені поправки.

    Додамо, раніше представник уряду у Верховній раді, народний депутат Вадим Денисенко підкреслював, що нардепи не встигнуть проголосувати у другому читанні «мовний закон» - законопроект «Про функціонування української мови як державної» до першого туру виборів президента України.

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