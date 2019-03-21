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    Суспільство

    Рада розглянула половину поправок до «мовного закону»

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    Прийняття &laquo;мовного закону&raquo; передбачає прийняття додаткового закону про мови національних меншин, - Княжицький - Рада розглянула половину поправок до «мовного закону»
    Прийняття «мовного закону» передбачає прийняття додаткового закону про мови національних меншин, - Княжицький

    Парламентарі розглянули вже 1041 поправку

    Верховна рада України в четвер, 21 березня, розглянула половину поправок до «мовного закону» - законопроекту №5670-д про функціонування української мови як державної. Про це повідомляє РБК-Україна.

    Усього в законі 2082 правки. Парламентарі розглянули вже 1041 поправку.

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    «Ми пройшли половину поправок, колеги, з чим я вас вітаю», - зазначила перший віце-спікер ВР Ірина Геращенко.

    Відзначимо, під час розгляду ряд редакційно врахованих правок поставили на підтвердження, проте нардепи їх не підтримали, оскільки в залі не було достатньої кількості парламентарів.

    Додамо, віце-спікер Верховної ради Оксана Сироїд заявила, що 21 березня окремі народні депутати продовжили зволікати з ухваленням «мовного закону».

    «Я переконана, що є умисл з боку «Опозиційного блоку», депутати якого фактично знищують законопроект, ставлячи кожну поправку на підтвердження, безглуздо наполягаючи на цих поправках. Намагаються затягнути процес і знищити довіру до закону», - заявила віце-спікер.

    Як повідомлялося раніше з посиланням на джерело в парламенті, пленарне засідання Верховної ради можуть продовжити в четвер, 21 березня, до прийняття «мовного закону» - законопроекту «Про функціонування української мови як державної».

    Нагадаємо, Рада в середу, 20 березня, розглянула майже 40% поправок до «мовного закону» - законопроекту №5670-д про функціонування української мови як державної. Так, усього в законі 2082 правки.

    Додамо, голова комітету з питань культури і духовності Микола Княжицький заявив, що прийняття «мовного закону» передбачає прийняття додаткового закону про мови національних меншин.

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