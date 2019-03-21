Мовні квоти на ТБ: Нацрада каже, що перемогла «Інтер». Повіримо?

Телеканал «Інтер» у порівнянні з результатами моніторингу, що проводився у кінці 2017-го підвищив частку української в ефірі на 43%

Треба визнати: попри приголомшливі офіційні цифри, російської у телевізорі стало не набагато менше

Частка програм та пісень державною мовою в ефірі українських телерадіомовників значно перевищує встановлені законом квоти. Про це заявляє голова Національної ради з питань телебачення і радіомовлення Юрій Артеменко.

Керівники Нацради вчора презентували результати моніторингу дотримання мовних квот у жовтні 2018-го – лютому поточного року. Перевірили 27 загальнонаціональних телеканалів, 26 супутникових та 138 регіональних телеканалів, а також 15 загальнонаціональних та 185 місцевих FM-станцій. За словами члена Нацради Сергія Костинського, це чималий шмат роботи: загальний обсяг моніторингу телеканалів становив понад 20 тис. годин ефіру. Здійснювалася перевірка практично вручну. Нацрада минулого року придбала обладнання, яке зможе самостійно аналізувати кожне слово, яке потрапило в ефір, однак оскільки машина працює за принципом штучного інтелекту, потрібен час для того, щоб її навчити працювати.

Як відомо, 13 жовтня минулого року закінчився так званий перехідний період для мовників, і вимоги закону щодо звучання української на радіо та телебаченні стали відчутно жорсткішими. Втім члени Нацради одноголосно заявляють: ніяких проблем не виникло, всі теле- та радіомовники України вписались у нові правила.

Україномовні телеканали

З середини минулої осені вступили в дію такі вимоги щодо звучання української мови на телебаченні:

не менше ніж 75% в ефірі загальнонаціональних, супутникових та регіональних телеканалів;

не менше ніж 60% в ефірі місцевих телеканалів;

не менше ніж 75% у загальному обсязі передач новин – для всіх телеканалів.

Абсолютними лідерами з часткою у 100% української мови з загальнонаціональних телеканалів стали «UA: Перший», «Еспресо», «Рада», «Піксель», «Ескулап», «Мега» та «М1». Найменший показник звучання державної мови серед загальнонаціональних телеканалів сягає 77% і зафіксований в ефірі ICTV, «України» та «НТН». Втім, навіть найменший показник все одно перевищує встановлений мінімум.

З середини минулої осені вступили в дію нові вимоги щодо звучання української мови на телебаченні

Сенсацією моніторингу стала новина про те, що навіть телеканал «Інтер», керівництво якого із самого початку активно виступало проти українізації мовлення, вишукувало усілякі способи для збереження російської мови у своєму ефірі, врешті підкорилося вимогам закону. У порівнянні з результатами моніторингу, що проводився у кінці 2017-го, цей телеканал підвищив частку української в ефірі на 43%. Також порадував ще один телеканал, який не надто зважав на державну мову – «Україна». Його результат – плюс 9% до частки української – також відчутний.

Треба чесно визнати: попри усі ці приголомшливі цифри, російська мова масово продовжує звучати в телеефірах. Причина тому така: до частки передач та фільмів, що потрапляють до «українських» квот, досі зараховуються передачі та фільми власного виробництва і національний аудіовізуальний продукт, навіть якщо вони фактично російськомовні. Щоправда, у цьому випадку закон вимагає титрування українською мовою.

Крім того, україномовною вважається та передача, у якій ведучий розмовляє українською, а запрошені гості – російською. Іншими словами, за наявності ведучого, який промовлятиме державною мовою короткі репліки на кшталт «добрий день», «дякую», «передаю слово наступному гостю» та «до побачення» передача вважається україномовною, навіть якщо у студії сидітиме десяток гостей, і всі вони балакатимуть російською.

І навіть попри те, що усі загальнонаціональні телеканали формально дотримуються квот, впадає в око, що найбільший з українських медіахолдингів StarLightMedia, куди з півроку тому прийшли російські топ-менеджери, на своїх двох каналах зменшив частку української: СТБ – на 4%, а «Новий канал» – аж на 10%. Ось така «трансформація».

Частка української мови становить 100% в ефірі дев’яти супутникових телеканалів: «Футбол 1», «Футбол 2», «Караван-TV», «Наталі», MusicBoxUa, Bolt, «4 канал», OlviaSat і – ви здивуєтесь – Newsone. До речі, якщо цей телеканал збільшив частку української на 5% (у порівнянні з результатами попередньої хвилі моніторингу), то його «брат-близнюк» «112 Україна», навпаки, зменшив частку української мови у своєму ефірі на 5%.

Найменший показник у релігійного телеканалу «Відродження» – 34%. «Але вони (представники каналу) обіцяли виправитися», – запевнив Юрій Артеменко.

Письменниця, мовна активістка Лариса Ніцой визнає: української на телебаченні досі недостатньо. «Я зі секундоміром не сиділа, але за власними відчуттями можу сказати, що 75% української мови немає на телебаченні. Якщо Нацрада каже, що закон виконується, то у такому випадку потрібно міняти закон, вдосконалювати його», – зазначила вона у коментарі «Главкому».

У Нацраді ж запевняють, що мовників, які намагаються не зважати на закон, карають гривнею. Але озвучені суми штрафів «смішні». Так, у період з жовтня минулого року по лютий поточного регулятор застосував санкції до семи телеканалів: Bolt, «Дача»,Epoque, «Відродження», «Наука», «Терра» (супутникові) та «СТС» (місцевий). Загальна їх сума сягнула 117,5 тис. грн: кожний телеканал змушений був сплатити 5% суми ліцензійного збору.

Солов’їна з приймача

На третій рік дії закону про квоти вимоги до ефіру радіостанцій такі:

кількість україномовних пісень має становити не менше 35%;

обсяг ведення передач державною мовою – не менш ніж 60%;

для радіостанцій, які транслюють понад 60% пісень мовами ЄС, частка пісень державною має бути не менше 25%.

Радіостанції, як і телеканали, перевиконують встановлені норми. Так, середній показник частки пісень українською мовою на загальнонаціональних радіостанціях за вказані чотири місяці становив 57%. Найбільша частка пісень українською звучить в ефірі:

«Країна ФМ» – 100%

«Радіо НВ» – 100% (цей мовник є не музичним, а розмовним радіо)

«UA: Українське радіо» – 100%

«UA: Радіо Промінь» – 98%

«UA: Радіо Культура» – 89%.

Обсяг ведення передач українською значно перевищує квоти: середній показник становить 89%. Виключно державною розмовляють ведучі суспільних радіоканалів «UA: Українське радіо», «UA: Радіо Промінь», «UA: Радіо Культура» та приватної станції«Країна ФМ».

Що стосується регіональних та місцевих FM-станцій, то на їхніх хвилях українською звучить кожна друга пісня, а середня частка пісень державною становить 52%. Що стосується обсягу ведення передач українською мовою, то у період з листопада 2018-го до лютого 2019-го він становив 93%. У десяти областях середній показник обсягу ведення передач державною становить 95% і вище. Регіони-лідери: Львівська, Рівненська, Хмельницька (по 100%), Чернігівська (98%), Чернівецька, Черкаська, Івано-Франківська (по 97%), Харківська, Кіровоградська (по 96%) та Закарпатська (95%) області.

За чотири місяці, впродовж яких здійснювалась остання хвиля моніторингу, Нацрада призначила три штрафи місцевим радіомовникам на загальну суму 28 594 грн. За порушення у сфері ведення передач державною мовою заплатили столичне «Вести. Радио» (22 782 грн) та «Радіо Арсі» м. Арциз Одеської обл. (979 грн). За недотримання квот на українські пісні 4 832 грн сплатила «Буковинська хвиля».

Наталія Сокирчук, «Главком»