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Рейд ТЦК в санаторій на Закарпатті: історія отримала продовження

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Рейд ТЦК в санаторій на Закарпатті: історія отримала продовження
Десятки чоловіків у військовій та поліцейській формі зайшли на територію комплексу «Термальні води Косино»
фото: скриншот відео

Двох чоловіків, які перебували на території комплексу, визнали придатними до служби

Працівники Закарпатського Територіального центру комплектування (ТЦК) затримали двох чоловіків в оздоровчому комплексі «Термальні води Косино». Про це розповіла речниця Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону Юлія Шевченко в коментарі hromadske.

За словами речниці, працівники Закарпатського ТЦК затримали двох чоловіків «у ході мобілізаційних заходів», оскільки ті «порушили вимоги законодавства про перебування на військовому обліку» під час воєнного стану.

Шевченко додала, що після цього військовозобов'язані пройшли військово-лікарську комісію. Їх визнали придатними до військової служби, однак чоловіки відмовилися від призову. 

Працівники ТЦК направили щодо них відомості у правоохоронні органи за ухилення від проходження військової служби.

Нагадаємо, що днями на Закарпатті працівники ТЦК навідалися до оздоровчого комплексу «Термальні води Косино».

Вони вивели з саун, номерів та процедурних кабінетів чоловіків, жінок, дітей та людей похилого віку.

Адміністрація закладу стверджує, що вже подала заяву до правоохоронних органів, у якій сказано, що працівники ТЦК «завдали тілесних ушкоджень адвокату комплексу та відібрали мобільний телефон, коли він здійснював відеофіксацію». 

Теги: військомат військовозобов'язаний мобілізація повістка Закарпаття

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