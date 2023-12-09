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Працівники ТЦК знову роздавали повістки у тренажерних залах Києва (фото)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Працівники ТЦК знову роздавали повістки у тренажерних залах Києва (фото)
Представники ТЦК завітали у Sport Life
фото: Реальний Київ/Telegram

Рейди по столичних спортзалах тривають другий день

У суботу, 9 грудня, працівники територіального центру комплектування знову навідалися до тренажерних залів Києва. Про це повідомляють у телеграм-каналах.

Цього разу представники ТЦК завітали у Sport Life, що в IQ Business Center.

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фото: Реальний Київ/Telegram

Нагадаємо, що 8 грудня працівники ТЦК навідались до спортзалу в Києві. 

Днями у Дніпрі працівники ТЦК навідалися до спортзалу. Повістки отримали відвідувачі та працівники залу. Згодом військкоми навідалися до оздоровчого закладу на Закарпатті. Мета візиту така ж сама, як і в Ужгороді, Мукачеві та Хусті, – вручення повісток. На кадрах показали, як понад десять представників ТЦК крокували до комплексу у супроводі поліції. 

На Закарпатті працівники ТЦК навідалися до оздоровчого комплексу «Термальні води Косино».

До слова, у Закарпатському ТЦК заявили, що вручення повісток особам призовного віку у спортивних, відпочинкових та інших закладах Закарпатської області представники ТЦК та СП здійснюють законно у межах мобілізаційних заходів. 

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Теги: повістка Київ мобілізація військомат

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