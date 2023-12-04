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Мобілізація у Запоріжжі. Військкоми вже три дні видають повістки по-новому

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Мобілізація у Запоріжжі. Військкоми вже три дні видають повістки по-новому
Повістки вручають чоловікам, які не з’явилися до ТЦК протягом дії воєнного стану
фото з відкритих джерел

Представники ТЦК знайшли спосіб мобілізувати більше чоловіків 

Співробітники територіальних центрів комплектування (ТЦК) у Запоріжжі три дні разом із представниками «Муніципальної варти» роблять поквартирний обхід військовозобов’язаних, під час якого виписують повістки. Про посилення мобілізації у коментарі «ТСН» розповів перший заступник міського голови Олександр Власюк.

«Йде війна, а наш прямий обов’язок – допомагати ЗСУ, до яких належать ТЦК. Є основне завдання – оповіщення тих чоловіків, які повинні з’явитися до ТЦК та звірити там свої дані. Йдеться про чоловіків, які протягом дії воєнного стану з якихось причин не з’явилися до ТЦК», – зазначив він.

Власюк додав, що представники міської ради залучені для того, щоб можливі словесні конфлікти не перетворювалися на бійки.

«Ми цього й не робимо, не вручаємо повістки. Це – повноваження ТЦК. Наше завдання – охорона громадського порядку. Це не шпигунські ігри, немає на меті комусь вибивати двері. В жодному разі. Все це ми довели до відома керівників ОСББ», – підкреслив заступник міського голови.

Також повідомляється, що представники ТЦК та «Муніципальної варти» заходити до помешкання не мають права. Про це нагадав адвокат Ростислав Кравець.

«Ні представники ТЦК, ні представники «Муніципальної варти», навіть представники поліції не мають права проникати до житла. Це можливо лише в тих випадках, коли потрібно врятувати життя, коли є загроза знищення майна або безпосередньо у них є рішення суду на проникнення до житла», – роз’яснив правозахисник.

Кравець додав, що якщо вони зайшли до помешкання чи на приватне подвір’я, то це є незаконним проникненням.

Нагадаємо, Міноборони внесло зміни до Розкладу хвороб, за яким військово-лікарські комісії (ВЛК) оцінюють придатність до служби та впорядкувало її проходження обмежено придатним. Відтепер обмежено придатні за «спірними статтями» будуть повністю придатними до служби у ЗСУ – це стосується чоловіків із вірусними гепатитами, ВІЛ та хворобами психіки.

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Теги: Запоріжжя війна мобілізація повістка

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