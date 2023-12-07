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Як перемогти у війні. Рецепт від хорватського генерала

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Як перемогти у війні. Рецепт від хорватського генерала
Хорватський генерал також нагадав, що його країна скуповувала озброєння контрабандою по всьому світу
фото: Генеральний штаб ЗСУ/Facebook

На думку генерала, наша країна має суттєво посилити мобілізацію

Україна задля перемоги повинна мобілізувати 10% населення. Таку думку ще у травні виказав хорватський генерал Наталії Іщенко, експертці-балканістці та матері, що у червні 2022 року втратила на війні сина – Астамура Гумба. Вона повідомила про це у своїй публікації у «Главкомі».

Іщенко додала, що генерал приділив увагу і озброєнню, яке, як він нагадав, його країна закуповувала контрабандою по всьому світу. Однак головною в розповіді генерала, за словами експертки-балканістки, була заява про те, що воювати має вся країна.

«Ви розумієте, що маєте мобілізувати 10% населення, тобто щонайменше 3 млн. людей?», – привела вона слова хорватського генерала.

Наталія Іщенко пригадала слова хорваток про те, що на вулицях Загреба під час війни не було чоловіків. Вона додала, що в країні, яка перемогла, і де населення складає 4 млн. людей, у війську було 500 тис.

Нагадаємо, Євген Дикий – екскомандир взводу батальйону «Айдар», переконаний, що Україні потрібно змінити кількісне співвідношення тих хто у тилу та тих, хто у пікселі. На його думку, потрібний двосторонній рух, де з одного боку саме тилове суспільство має докорінно змінити своє ставлення до мобілізації, та почати це змінене ставлення демонструвати, а водночас держава має почути поради суспільства щодо тих кроків, які мають бути зроблені назустріч кожному мобілізованному.

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Теги: війна мобілізація Хорватія Україна

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