Як перемогти у війні. Рецепт від хорватського генерала

Хорватський генерал також нагадав, що його країна скуповувала озброєння контрабандою по всьому світу

На думку генерала, наша країна має суттєво посилити мобілізацію

Україна задля перемоги повинна мобілізувати 10% населення. Таку думку ще у травні виказав хорватський генерал Наталії Іщенко, експертці-балканістці та матері, що у червні 2022 року втратила на війні сина – Астамура Гумба. Вона повідомила про це у своїй публікації у «Главкомі».

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Іщенко додала, що генерал приділив увагу і озброєнню, яке, як він нагадав, його країна закуповувала контрабандою по всьому світу. Однак головною в розповіді генерала, за словами експертки-балканістки, була заява про те, що воювати має вся країна.

«Ви розумієте, що маєте мобілізувати 10% населення, тобто щонайменше 3 млн. людей?», – привела вона слова хорватського генерала.

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Наталія Іщенко пригадала слова хорваток про те, що на вулицях Загреба під час війни не було чоловіків. Вона додала, що в країні, яка перемогла, і де населення складає 4 млн. людей, у війську було 500 тис.

Нагадаємо, Євген Дикий – екскомандир взводу батальйону «Айдар», переконаний, що Україні потрібно змінити кількісне співвідношення тих хто у тилу та тих, хто у пікселі. На його думку, потрібний двосторонній рух, де з одного боку саме тилове суспільство має докорінно змінити своє ставлення до мобілізації, та почати це змінене ставлення демонструвати, а водночас держава має почути поради суспільства щодо тих кроків, які мають бути зроблені назустріч кожному мобілізованному.