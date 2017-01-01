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    Суспільство

    Рева озвучив вражаючу статистику збільшення кількості матерів-одиначок

    В Україні в перший рік після укладення шлюбу 10% пар розлучаються
    В Україні за 15 років у 22 рази зросла кількість матерів-одиначок, а кожна п'ята дитина народжується поза шлюбом. Про це заявив міністр соціальної політики України Андрій Рева під час прес-конференції з приводу аналізу результатів діяльності міністерства у 2017 році, повідомляє «Укрінформ».  «У нас кожна п'ята дитина в
    • Сьогодні, 07:40
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    Фото ілюстративне
    Фото ілюстративне

    В Україні в перший рік після укладення шлюбу 10% пар розлучаються

    В Україні за 15 років у 22 рази зросла кількість матерів-одиначок, а кожна п'ята дитина народжується поза шлюбом.

    Про це заявив міністр соціальної політики України Андрій Рева під час прес-конференції з приводу аналізу результатів діяльності міністерства у 2017 році, повідомляє «Укрінформ». 

    «У нас кожна п'ята дитина в Україні народжується поза шлюбом. Кількість матерів-одиначок виросла за 15 років у 22 рази.  І тому я вважаю, що наше основне завдання забезпечити молодіжними програмами будівництва житла», - заявив Рева. 

    Окрім того, він додав, що в Україні в перший рік після укладення шлюбу 10% пар розлучаються. Водночас у цивілізованих країнах, наголосив він, цей показник становить 1%.

    У четвер міністр соціальної політики Андрій Рева заявляв, що кількість бідних громадян, доходи яких менші від реального прожиткового мінімуму, зменшилася на 15% з 54,5% до 39,4%.

    До слова, переселенці в новому році зможуть отримувати субсидії без прописки.

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