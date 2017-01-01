Рева озвучив вражаючу статистику збільшення кількості матерів-одиначок

В Україні в перший рік після укладення шлюбу 10% пар розлучаються

В Україні за 15 років у 22 рази зросла кількість матерів-одиначок, а кожна п'ята дитина народжується поза шлюбом. Про це заявив міністр соціальної політики України Андрій Рева під час прес-конференції з приводу аналізу результатів діяльності міністерства у 2017 році, повідомляє «Укрінформ». «У нас кожна п'ята дитина в



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Фото ілюстративне

В Україні в перший рік після укладення шлюбу 10% пар розлучаються

В Україні за 15 років у 22 рази зросла кількість матерів-одиначок, а кожна п'ята дитина народжується поза шлюбом.

Про це заявив міністр соціальної політики України Андрій Рева під час прес-конференції з приводу аналізу результатів діяльності міністерства у 2017 році, повідомляє «Укрінформ».

«У нас кожна п'ята дитина в Україні народжується поза шлюбом. Кількість матерів-одиначок виросла за 15 років у 22 рази. І тому я вважаю, що наше основне завдання забезпечити молодіжними програмами будівництва житла», - заявив Рева.

Окрім того, він додав, що в Україні в перший рік після укладення шлюбу 10% пар розлучаються. Водночас у цивілізованих країнах, наголосив він, цей показник становить 1%.

У четвер міністр соціальної політики Андрій Рева заявляв, що кількість бідних громадян, доходи яких менші від реального прожиткового мінімуму, зменшилася на 15% з 54,5% до 39,4%.

До слова, переселенці в новому році зможуть отримувати субсидії без прописки.