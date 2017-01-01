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    Кількість бідних в Україні зменшилася - Рева

    Рева зазначив, що рівень громадян з доходами менше фактичного прожиткового мінімуму зменшилася з 45,4% до 26,1%
    Міністр соціальної політики Андрій Рева заявляє, що кількість бідних громадян, доходи яких менші від реального прожиткового мінімуму, зменшилася на 15% з 54,5% до 39,4%. Про це він сказав на прес-конференції 28 грудня, повідомляє «Інтерфакс-Україна». «За даними нашої Державної служби статистики і за методиками, якими
    • Сьогодні, 13:10
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    Рева зазначив, що рівень громадян з доходами менше фактичного прожиткового мінімуму зменшилася з 45,4% до 26,1%

    Міністр соціальної політики Андрій Рева заявляє, що кількість бідних громадян, доходи яких менші від реального прожиткового мінімуму, зменшилася на 15% з 54,5% до 39,4%.

    Про це він сказав на прес-конференції 28 грудня, повідомляє «Інтерфакс-Україна».

    «За даними нашої Державної служби статистики і за методиками, якими користуються наші міжнародні організації, які оцінюють рівень бідності в країні, рівень бідності у нас впав з 54,5% до 39,4%», - сказав міністр.

    Рева зазначив, що серед працюючих рівень громадян з доходами менше фактичного прожиткового мінімуму зменшилася з 45,4% до 26,1%.

    Нагадаємо, упродовж січня-листопада 2017 року очільниця Національного агентства з питань запобігання корупції Наталія Корчак загалом заробила 987 тисяч гривень зарплати включно з надбавками та вирахуваними податками.

    Раніше повідомлялося, що президент України Петро Порошенко отримав за листопад зарплату у розмірі 28 тисяч гривень.


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