Кількість бідних в Україні зменшилася - Рева

Рева зазначив, що рівень громадян з доходами менше фактичного прожиткового мінімуму зменшилася з 45,4% до 26,1%

Міністр соціальної політики Андрій Рева заявляє, що кількість бідних громадян, доходи яких менші від реального прожиткового мінімуму, зменшилася на 15% з 54,5% до 39,4%. Про це він сказав на прес-конференції 28 грудня, повідомляє «Інтерфакс-Україна». «За даними нашої Державної служби статистики і за методиками, якими



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Рева зазначив, що рівень громадян з доходами менше фактичного прожиткового мінімуму зменшилася з 45,4% до 26,1%

Міністр соціальної політики Андрій Рева заявляє, що кількість бідних громадян, доходи яких менші від реального прожиткового мінімуму, зменшилася на 15% з 54,5% до 39,4%.

Про це він сказав на прес-конференції 28 грудня, повідомляє «Інтерфакс-Україна».

«За даними нашої Державної служби статистики і за методиками, якими користуються наші міжнародні організації, які оцінюють рівень бідності в країні, рівень бідності у нас впав з 54,5% до 39,4%», - сказав міністр.



Рева зазначив, що серед працюючих рівень громадян з доходами менше фактичного прожиткового мінімуму зменшилася з 45,4% до 26,1%.

Нагадаємо, упродовж січня-листопада 2017 року очільниця Національного агентства з питань запобігання корупції Наталія Корчак загалом заробила 987 тисяч гривень зарплати включно з надбавками та вирахуваними податками.

Раніше повідомлялося, що президент України Петро Порошенко отримав за листопад зарплату у розмірі 28 тисяч гривень.



