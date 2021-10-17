  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство
рус
    Суспільство

    Рятувальники опублікували світлину засніженої гори Піп Іван

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Станом на 07:50 17.10.2021 на г. Піп Іван Чорногірський хмарно, температура повітря -3&deg;С - Рятувальники опублікували світлину засніженої гори Піп Іван

    Станом на 07:50 17.10.2021 на г. Піп Іван Чорногірський хмарно, температура повітря -3°С

    Фото Чорногірського гірського пошуково-рятувального посту у Facebook

    Ранковий мороз панує на горі Піп Іван Чорногірський майже тиждень

    Температура повітря на горі Піп Іван Чорногірський (одна з найвищих вершин Українських Карпат, на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей) у неділю вранці становить -3°C, хмарно.

    «Станом на 07:50 17.10.2021 на г. Піп Іван Чорногірський хмарно, температура повітря -3°C, вітер південно-західний, 5 м/с», – йдеться в повідомленні на сторінці Чорногірського гірського пошуково-рятувального посту в соцмережі Facebook.

    Згідно з даними дописів пошуково-рятувального посту, вранці температура повітря на цій вершині впродовж кількох днів поспіль опускається нижче нуля.

    Нагадаємо, у неділю, 17 жовтня, на всій території України очікується сонячна погода без опадів. У всіх областях країни синоптики прогнозують прохолодну погоду, а в західних областях вночі будуть заморозки.

    Читайте також: Погода сказилася. Микола Кульбіда про те, що коїться з кліматом
    Теги: рятувальники Карпати (гори) повітря вітер негода
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Рятувальники опублікували світлину засніженої гори Піп Іван