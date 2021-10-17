Рятувальники опублікували світлину засніженої гори Піп Іван

Станом на 07:50 17.10.2021 на г. Піп Іван Чорногірський хмарно, температура повітря -3°С

Ранковий мороз панує на горі Піп Іван Чорногірський майже тиждень

Температура повітря на горі Піп Іван Чорногірський (одна з найвищих вершин Українських Карпат, на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей) у неділю вранці становить -3°C, хмарно.

«Станом на 07:50 17.10.2021 на г. Піп Іван Чорногірський хмарно, температура повітря -3°C, вітер південно-західний, 5 м/с», – йдеться в повідомленні на сторінці Чорногірського гірського пошуково-рятувального посту в соцмережі Facebook.

Згідно з даними дописів пошуково-рятувального посту, вранці температура повітря на цій вершині впродовж кількох днів поспіль опускається нижче нуля.

Нагадаємо, у неділю, 17 жовтня, на всій території України очікується сонячна погода без опадів. У всіх областях країни синоптики прогнозують прохолодну погоду, а в західних областях вночі будуть заморозки.