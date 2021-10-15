Вчені назвали найгірший час у історії Землі

За словами експертів, ситуація може повторитися

Кліматологи назвали пермське вимирання 252 млн років тому найгіршим періодом для Землі

Найгіршим часом в історії Землі було масове пермське вимирання, що відбулося близько 252 мільйонів років тому, заявили вчені.

Як наголошується в звіті Міжурядової групи експертів зі зміни клімату за 2021 рік, тоді з лиця планети були стерті 96% морських видів і 73% видів наземних хребетних тварин.

Виною всьому назвали виверження супервулкана. У той період вивергалися колосальні за площею Сибірські траппи, виникло плато Путорана.

Коли вулкани викидали в повітря величезну кількість отруйних газів, температура значно збільшилася, жити на Землі стало неможливо.

Відповідно до моделі вчених, виверження призвели до вулканічної зими, через яку утворився сильний парниковий ефект. Всі водойми на планеті стали «токсичним супом».

За словами експертів, ситуація може повторитися.

Нагадаємо, дослідники з Китаю, Нідерландів і Норвегії назвали причиною пермського вимирання – найбільш катастрофічного в історії Землі – різке зростання температур внаслідок викидів вулканами Сибірської траппової провінції великих обсягів вуглекислого газу.

Нещодавно стало відомо, що вчені виявили небезпеку виверження супервулкана.



