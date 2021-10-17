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    Сонячно та із заморозками: якою буде погода в Україні 17 жовтня

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    Місцями у неділю повітря прогріється до +17 - Сонячно та із заморозками: якою буде погода в Україні 17 жовтня
    Місцями у неділю повітря прогріється до +17
    Фото «Главком»

    Сьогодні дощів не прогнозують

    У неділю, 17 жовтня, на всій території України очікується сонячна погода без опадів. Такі дані Укргідрометцентру.

    У всіх областях країни синоптики прогнозують прохолодну погоду, а в західних областях вночі будуть заморозки.

    Вдень стовпчик термометра підніметься від +10 у північних областях до +17 – в західних та південних. Вночі найхолодніше буде на заході – 0, а тепліше – на півдні – до +9 за Цельсієм.

    У західних областях України очікується мінлива хмарність. Опадів не буде. Вдень повітря прогріється від +10 до +14, а вночі буде від 0 до +3.

    У центральних регіонах також опадів не очікується. Вдень стовпчик термометра підніметься від +11 до +13, а вночі похолоднішає від +2 до +4 за Цельсієм.

    На півночі також очікується сонячна погода. Вдень буде від +10 до +12, а вночі +2…+4.

    У східних областях буде сухо з мінливою хмарністю. Вдень термометри покажуть +11…+26, а вночі – від +5 до +8 градусів.

    На півдні буде ненабагато тепліше, ніж в інших регіонах. Вдень повітря нагріється до відміток від +13 до +17 градусів, а вночі – від +5 до +9.

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    На киян чекає сонячна погода. Вдень стовпчик термометра в українській столиці покаже від +10 до +12, а вночі похолоднішає до відміток +2…+4.

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    Теги: повітря
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    Сонячно та із заморозками: якою буде погода в Україні 17 жовтня