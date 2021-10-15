На світанку в Києві вщент згорів автомобіль (відео)

У Києві ледь не щодня стаються автомобільні пожежі

У п’ятницю, 15 жовтня, сталась автомобільна пожежа на вул. Вишгородській в Оболонському районі столиці. Інформація про загорання надійшла до рятувальної служби о 06:38, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

На місці вогнеборці встановили, що у дворі 14-поверхового житлового будинку горить припаркований автомобіль УАЗ.

О 06:50 загоряння було локалізовано та о 07:00 – ліквідовано.

Внаслідок пожежі пошкоджено салон, особисті речі, кабіна водія згоріла повністю.

На місці події працювало три одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 15 чоловік особового складу ДСНС.

Жертв і постраждалих немає.

Причину виникнення пожежі встановлюватиме слідство.

Нагадаємо, у ніч на 24 вересня в с. Крюківщина на парковці ЖК «Парадайс авеню» на вулиці Панорамній сталося займання п'ятьох автомобілів. Внаслідок пожежі повністю знищено чотири автомобілі, один – частково