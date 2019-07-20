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    Суспільство

    Рятувальники попередили про надзвичайний рівень пожежної небезпеки

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    21-22 липня надзвичайна пожежна небезпека переважатиме у Київській області у районі Миронівки, Борисполя, Баришівки,&nbsp;Білої Церкви та Яготина - Рятувальники попередили про надзвичайний рівень пожежної небезпеки
    21-22 липня надзвичайна пожежна небезпека переважатиме у Київській області у районі Миронівки, Борисполя, Баришівки, Білої Церкви та Яготина

    Надзвичайний рівень пожежної небезпеки 5-го класу прогнозують у південних, східних, центральних, а також у Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській та Хмельницькій областях

    В Україні під час вихідних 20-21 липня у більшості областей очікується надзвичайна пожежна небезпека. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

    За даними рятувальників, надзвичайний рівень пожежної небезпеки 5-го класу прогнозують у південних, східних, центральних, а також у Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській та Хмельницькій областях.

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    «21-22 липня надзвичайна пожежна небезпека переважатиме у Київській (у районі Миронівки, Борисполя, Баришівки, Білої Церкви та Яготина) та Житомирській областях», - йдеться у повідомленні.

    Нагадаємо, синоптики обіцяють спеку і дощі: прогноз погоди в Україні на 20 липня.

    Як повідомлялося, 19 липня під Києвом згоріло 10 га пшениці.

    До слова, на Харківщині згоріло поле з зерном.

     

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