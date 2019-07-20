Рятувальники попередили про надзвичайний рівень пожежної небезпеки



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21-22 липня надзвичайна пожежна небезпека переважатиме у Київській області у районі Миронівки, Борисполя, Баришівки, Білої Церкви та Яготина

Надзвичайний рівень пожежної небезпеки 5-го класу прогнозують у південних, східних, центральних, а також у Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській та Хмельницькій областях

В Україні під час вихідних 20-21 липня у більшості областей очікується надзвичайна пожежна небезпека. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

За даними рятувальників, надзвичайний рівень пожежної небезпеки 5-го класу прогнозують у південних, східних, центральних, а також у Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській та Хмельницькій областях.

«21-22 липня надзвичайна пожежна небезпека переважатиме у Київській (у районі Миронівки, Борисполя, Баришівки, Білої Церкви та Яготина) та Житомирській областях», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, синоптики обіцяють спеку і дощі: прогноз погоди в Україні на 20 липня.

Як повідомлялося, 19 липня під Києвом згоріло 10 га пшениці.

До слова, на Харківщині згоріло поле з зерном.