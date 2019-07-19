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    На Харківщині згоріло поле з зерном

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    Згоріло 23 га ячмінного поля і майже стільки ж стерні - На Харківщині згоріло поле з зерном
    Згоріло 23 га ячмінного поля і майже стільки ж стерні

    Пожежу гасили понад дві години

    На ячмінному полі в Харківській області сталася пожежа, згоріло 23 га ячменю та 20 га стерні. Про це в п'ятницю, 19 липня, повідомляє прес-служба ДСНС України.

    «18 липня о 16:33 поблизу села Хроли Харківського району на полі виникло загоряння ячменю на корені. О 18:45 підрозділами ДСНС пожежу ліквідовано. Внаслідок пожежі вогнем знищено 23 га ячменю і близько 20 га стерні», - повідомили рятувальники.

    Пожежу гасили 20 чоловік особового складу та п'ять одиниць техніки ДСНС.

    Зазначимо, що 12 липня сталося загоряння посіву пшениці за межами села Кривець Ставищенського району Київської області. Внаслідок пожежі знищено посів пшениці на корні на площі 1,5 га.

    На початку червня на території птахофабрики у Київській областісталося загоряння покрівлі. Під час пожежі згоріли близько 150 тис. голів курей. 

    Птахофабрика знаходиться на південному заході, в 30 км від Києва. Мобільна лабораторія комунальної аварійно-рятувальної служби «Київська служба порятунку» провела заміри повітря на Окружній дорозі на наявність продуктів горіння у повітрі.

    На початку березня на Львівщині спостерігалися масові випадки пожеж на полях

     

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