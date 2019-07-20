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    Події в Україні

    Під Києвом згоріло 10 га пшениці

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    Наразі причина пожежі встановлюється - Під Києвом згоріло 10 га пшениці
    Наразі причина пожежі встановлюється

    Пожежа сталася поблизу села Велика Олександрівка Бориспільського району

    У Київській області поблизу села Велика Олександрівка Бориспільського району сталася пожежа на полі з пшеницею. Згоріло 10 га пшениці, повідомляє пресцентр Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) в Україні.

    «19 липня о 15 год. 03 хв. поблизу с. Велика Олександрівка Бориспільського району на полі (площею 42 га) виникла пожежа пшениці на корені», - йдеться у повідомленні.

    Рятувальники додали, що вже о 15 год. 28 хв. пожежу ліквідовано на площі 10 га, врятовано пшеницю на корені на площі 32 га.

    Зазначається, що наразі причина пожежі встановлюється.

    «На місці пожежі працювала оперативна група Головного управління ДСНС у Київській області», - поінформували у ДСНС.

    Нагадаємо, на Харківщині згоріло поле з зерном.

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