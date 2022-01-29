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    Рятувальники попереджають про сніголавинну небезпеку у трьох областях

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    У Карпатах оголошено сніголавинну небезпеку - Рятувальники попереджають про сніголавинну небезпеку у трьох областях
    У Карпатах оголошено сніголавинну небезпеку
    фото: depositphotos.сom

    Рятувальники закликають туристів не йти в гори

    Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) попереджає про значну сніголавинну небезпеку в Івано-Франківській, Львівській та Закарпатській областях 30 січня. Про це йдеться у повідомленні пресслужби ДСНС.

    «За даними УкрГідрометцентру, 30 січня, у зв’язку зі снігопадами та хуртовинами, на високогір’ї Закарпатської області та у горах Івано-Франківської, Львівської областей утримається значна сніголавинна небезпека (3 рівень)», – йдеться у повідомленні.

    У січні 2022 року рятувальники Івано-Франківщини провели дві пошуково-рятувальні операції у Карпатах. Загалом у 2021 їх було 140, третина – взимку.

    Надзвичайники рекомендують мандрівникам, які вирушили у гори, завантажувати спеціальний мобільний застосунок «Порятунок у горах».

    До слова, Державна служба з надзвичайних ситуацій попередила про небезпечні метеорологічні явища в Україні 30-31 січня.

    Теги: ДСНС рятувальники Карпати (гори) небезпека
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    Рятувальники попереджають про сніголавинну небезпеку у трьох областях