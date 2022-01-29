Рятувальники попереджають про сніголавинну небезпеку у трьох областях
Рятувальники закликають туристів не йти в гори
Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) попереджає про значну сніголавинну небезпеку в Івано-Франківській, Львівській та Закарпатській областях 30 січня. Про це йдеться у повідомленні пресслужби ДСНС.
«За даними УкрГідрометцентру, 30 січня, у зв’язку зі снігопадами та хуртовинами, на високогір’ї Закарпатської області та у горах Івано-Франківської, Львівської областей утримається значна сніголавинна небезпека (3 рівень)», – йдеться у повідомленні.
У січні 2022 року рятувальники Івано-Франківщини провели дві пошуково-рятувальні операції у Карпатах. Загалом у 2021 їх було 140, третина – взимку.
Надзвичайники рекомендують мандрівникам, які вирушили у гори, завантажувати спеціальний мобільний застосунок «Порятунок у горах».
До слова, Державна служба з надзвичайних ситуацій попередила про небезпечні метеорологічні явища в Україні 30-31 січня.