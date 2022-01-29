Рятувальники попереджають про різке погіршення погоди 30-31 січня

Очікуються сильні пориви вітру, у Карпатах - значний сніг, хуртовини

Державна служба з надзвичайних ситуацій попередила про небезпечні метеорологічні явища в Україні 30-31 січня. Як повідомляється на офіційному сайті ДСНС, за даними Укргідрометцентру, 30-31 січня в Україні очікуються пориви вітру 15-20 м/с.

«У західних областях – місцями 25 м/с, у Карпатах – 25-30 м/с, хуртовини; на дорогах країни ожеледиця. 30 січня в Карпатах, вночі у західних та Житомирській областях значний сніг (I рівень небезпечності жовтий)», – йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що у Києві та області 30-31 січня очікуються пориви вітру 15-20 м/с, на дорогах ожеледиця (I рівень небезпечності жовтий).

«Такі погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць», – зазначають у ДСНС.

Раніше повідомлялося, що в Україні через погіршення погоди залишилися без світла 349 населених пунктів, відключення зафіксовані у 10 областях. Зазначалося, що внаслідок ускладнення погодних умов (пориви вітру) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 349 населених пунктів.

До слова, триметровий хрест із Софійського собору впав під натиском вітру.

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