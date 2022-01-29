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    Тіло росіянки, яка потонула в ополонці, знайшли на дев’ятий день (відео)

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    Аби знайти тіло жінки, водолазам знадобилося 9 діб - Тіло росіянки, яка потонула в ополонці, знайшли на дев’ятий день (відео)
    Аби знайти тіло жінки, водолазам знадобилося 9 діб
    фото: телеграм-канал Shot

    Жінка попарилася в лазні та вирішила після цього пірнути в крижану воду

    Тіло жінки, яку на Водохреща затягло під лід, знайшли на дев’ятий день. Рятувальники виявили його приблизно за кілометр від ополонки, в яку пірнула загибла. Про це повідомляє телеграм-канал «Shot».

    Інцидент трапився на річці Оредеж, що в Ленінградській області Російської Федерації. Жінка попарилася в лазні та вирішила після цього пірнути в ополонку. Вона загинула на очах у своїх маленьких дітей і чоловіка.

    Чоловік росіянки кинувся за нею, але його ледь не потягло під лід, на щастя, його встигли витягнути люди, що були неподалік.

    Нагадаємо, 19 січня 40-річна юристка будівельної компанії потонула на очах у своїх дітей та чоловіка.

    Зазначимо, у нашій країні традиція купатися на Водохреща в ополонці з‘явилася наприкінці 1990 на початку 2000 років.

    Церковного припису щодо потреби у день Богоявлення (Водохреща), 19 січня, занурюватися у святу воду, як такого немає.

    Нагадаємо, під Києвом на Водохреще чоловік втопився в ополонці.

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    Теги: рятувальники кияни жінка чоловік
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    Тіло росіянки, яка потонула в ополонці, знайшли на дев’ятий день (відео)