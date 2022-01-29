Тіло росіянки, яка потонула в ополонці, знайшли на дев’ятий день (відео)
Жінка попарилася в лазні та вирішила після цього пірнути в крижану воду
Тіло жінки, яку на Водохреща затягло під лід, знайшли на дев’ятий день. Рятувальники виявили його приблизно за кілометр від ополонки, в яку пірнула загибла. Про це повідомляє телеграм-канал «Shot».
Інцидент трапився на річці Оредеж, що в Ленінградській області Російської Федерації. Жінка попарилася в лазні та вирішила після цього пірнути в ополонку. Вона загинула на очах у своїх маленьких дітей і чоловіка.
Чоловік росіянки кинувся за нею, але його ледь не потягло під лід, на щастя, його встигли витягнути люди, що були неподалік.
Нагадаємо, 19 січня 40-річна юристка будівельної компанії потонула на очах у своїх дітей та чоловіка.
Зазначимо, у нашій країні традиція купатися на Водохреща в ополонці з‘явилася наприкінці 1990 на початку 2000 років.
Церковного припису щодо потреби у день Богоявлення (Водохреща), 19 січня, занурюватися у святу воду, як такого немає.
Нагадаємо, під Києвом на Водохреще чоловік втопився в ополонці.