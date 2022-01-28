Мешканці бояться вийти на вулицю: у селі на Івано-Франківщині оселився лев

Зустріти лева на вулиці селяни ризикують щодня

Мешканці села Старуня, що на Богородчанщині, живуть у страху, по сусідству, у звичайному дворі, оселився півторарічний лев. Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Поки він був маленький і просто гарчав за парканом, люди мовчали, але хижак почав тікати від господаря. Звіра бачили на полі, на заправці біля сільського кафе. Зустріти лева на вулиці селяни ризикують щодня. Лева бачили на вулиці без намордника, на звичайному повідку для собак.

«Вчора лев був під баром. Хто куди там знову тікав. Люди, ідучи з церкви, одне одному казали: закрийтеся в хаті, вони шукають лева», – розповідає місцева мешканка Надія Стрембіцька.

«Він собі лева бере на повідку, як собаку, і лев собі попри нього ходить», – додає Ганна Оглоб’як.

Півторарічного лева Рому у село привіз місцевий мешканець. Оселив хижака на старому складі, час від часу вигулює його на звичайному повідку неподалік хати. Селяни бояться, що одного разу власник не втримає 160-кілограмову тварину і лев побіжить селом.

«Ми викликали дільничного, ми викликали поліцію… Коли приїжджає комісія, лев закритий», – розповідають мешканці села.

Власник запевняє, що лев не тікав, це наклеп. А тим, що вони з хижаком гуляють серед людей, чоловік хизується у соцмережах. «Як ідемо гуляти, я відкриваю багажник – і він заскакує. У салон на переднє сидіння він не полізе», – говорить власник лева Андрій Сидорук.

Тварину чоловік викупив на Київщині ще кошеням, аби врятувати від загибелі.

«Ви не бачили, в яких умовах він був. Він не ставав на задні ноги, зуба у нього не було, видно, що палкою били, – на чолі шрам», – розповідає Сидорук.

Лева чоловік відгодував та вилікував, хоче збудувати для нього величезний вольєр. Дозвіл на утримання власник обіцяє оформити, коли буде готовий вольєр.

Те, що умови утримання хижака невідповідні і є небезпека для сусідів, чоловік заперечує. Він впевнений, що лев ні на кого не нападе.

«Він слухняний, він розуміє, що не можна. У нього не пропав страх, що з нього знущалися. Зараз береш палку – і він ховається куди може».

«Може постраждати і дорослий чоловік, і сам власник. Він ласкавий, але це хижак і в голову до нього не залізеш», – розповідає про небезпеку директор Миколаївського зоопарку Володимир Топчій.

Зоозахисники бачать один вихід із ситуації – віддати лева до реабілітаційного центру диких тварин, а надалі до спеціальних заповідників Африки.

Селянам радять писати заяви у поліцію та Держекоінспекцію.

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