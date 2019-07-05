Садовий передав Зеленському портрети Черчилля і Чемберлена



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Садовий вважає, що розведенням військ миру не досягнути

Зеленський має зробити для себе вибір, або він вибере політику Черчилля і буде чинити опір ворогу, або він буде брати політику Чемберлена, що пропонував Великій Британії знеславлення, - Садовий

Лідер «Самопомочі» Андрій Садовий в ефірі ток-шок «Право на владу» передав портрети колишніх прем’єрміністрів Великої Британії Вінстона Черчіля та Невілла Чемберлена президенту Володимиру Зеленському. Про це повідомляє пресслужба партії.

Садовий наголосив, що Зеленський має зробити для себе вибір або він вибере політику Черчилля і буде чинити опір ворогу, або він буде брати політику Чемберлена, що пропонував Великій Британії знеславлення.



На переконання Садового, розведенням військ миру не досягнути, тому що, так званим, «ЛНР/ДНР» довіряти не можна.



«Тому жорстка лінія розмежування і найсучасніше озброєння, щоб не гинули наші вояки – ось що нам сьогодні потрібно», - каже Садовий.

Як повідомлялося, «Самопоміч» і «Голос» хочуть відмовитися від протистояння на деяких мажоритарних округах.

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