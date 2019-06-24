«Самопоміч» і «Голос» хочуть відмовитися від протистояння на деяких мажоритарних округах – Садовий



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Садовий зазначив, що є середовище адекватних людей і вони зараз між собою змушені конкурувати

Поки що жодних домовленостей між політичними силами не досягнуто, - політик

Партії «Самопоміч» і «Голос» хочуть відмовитися від протистояння на деяких одномандатних округах на позачергових парламентських виборах після того, як завершиться реєстрація кандидатів у народні депутати та визначення рейтингів. Про це повідомив лідер «Самопоміч» Андрій Садовий.

Як сказав політик у коментарі агентству «Інтерфакс-Україна», поки що жодних домовленостей між політичними силами з цього питання не досягнуто.

«Є представник з нашого боку. Є представник з боку «Голосу». Вони почали цю розмову. Взяли певну паузу, щоб зрозуміти, хто конкретно буде зареєстрований. Думаю, потім можна зробити зріз через рейтинги, подивитися, в кого більше шансів, і тоді вже вийти на якесь розуміння», - розповів Садовий.

Як приклад він навів три округи у Львові - №115, №116, №118. «Є середовище адекватних людей. І вони зараз між собою мають конкурувати, коли є люди, які не гідні бути в політиці, але вони мають шанс там залишитися і надалі», - сказав Садовий.

Згідно з інформацією на сайті Центральної виборчої комісії, за округом №115 від «Самопомочі» йде заступник міського голови Львова Андрій Москаленко, від «Голосу» - голова громадської організації «Кращий Сихів» Наталія Піпа. В окрузі №116 «Самопоміч» висунула свого нинішнього нардепа Ірину Подоляк, «Голос» - начальника одного з управління Львівської міської ради Марту Романяк.

Кандидата від «Самопомочі» за округом №118 поки що не зареєстровано. За цим округом висунув свою кандидатуру нинішній народний депутат Богдан Дубневич. Від «Голосу» там балотується заступник директора приватного підприємства, яке надає послуги з демонтажу обладнання, конструкцій на підприємствах і приймає металобрухт, Галина Васильченко.

Варто відзначити, що остаточний виборчий список «Самопомочі» зменшився зі 105 до 93-х кандидатів.

Як повідомлялося, партії Вакарчука перерахували півмільйона гривень.

Нагадаємо, 14 червня партія «Голос» Вакарчука подала документи до ЦВК для участі у виборах.

До слова, Садовий, Вакарчук та Гриценко почали переговори про єдиних кандидатів.

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