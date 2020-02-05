Найбільш пірсингований чоловік світу отримав сертифікат реєстру рекордів України



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Рольф Бухгольц вперше приїхав в Україну у травні 2018 році на тату-фестиваль

У німця Рольфа Бухгольца 453 елементів пірсингу по всьому тілу

Найпірсингованіша людина в світі – німець Рольф Бухгольц – отримав світовий сертифікат Національного реєстру рекордів України.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила керівниця Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова.

«У нього (Рольфа Бухгольца, - ред) нараховано 453 елементів пірсингу по всьому тілу. Половина з них - в інтимній зоні. Скандальновідомий своїм «поглядом змії». Такий ефект створюють чорні білки його очей. Ну і ріжки на голові, - нічого особливого, звичайні імплатанти», - написала Вєтрова.

Зазначимо, що Бухгольц вперше приїхав в Україну у травні 2018 році на тату-фестиваль. У Києві він дуже хотів спробувати національну їжу та збирався з'їздити в Чорнобиль.

До слова, ім'я Бухгольца також занесено в Книгу рекордів Гіннеса.