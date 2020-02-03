Січень у Києві посів другу позицію серед найтепліших з 1881 року



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Метеорологічна зима до столиці так і не завітала

Середньомісячна температура січня цього року у Києві становила +0,8°С, що на 6,4°С вище кліматичної норми.

Цьогорічний січень посів другу позицію після січня 2007 року серед найтепліших з 1881 року. Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

Найхолодніше було 7 січня, коли мінімальна температура опустилась під ранок до -5,3°С, а найтепліше – 11 числа, коли максимальна температура піднялась після полудня до +7,1 градусів. Але метеорологічна зима до столиці так і не завітала, хоча дві третини календарної вже минуло.

Опадів у Києві за місяць випало 21 мм, що склало лише 44% кліматичної норми.

Зважаючи на те, що у цьому році закінчується черговий кліматичний період, який розпочався у січні 1991 року, в обсерваторії обрахували нові кліматичні норми. Отже, нова кліматична норма у Києві температури повітря для січня становить -3,2°С, і є вищою за попереднє значення на 2,4°С.

Стосовно опадів, то нова їх норма становить 37 мм, і є меншою від попереднього значення на 11 мм.

Як повідомлялося, 2 лютого у Києві після полудня стовпчик максимального термометра піднявся до +10,7°С, що на 1,4°С вище попереднього максимального значення температури для цього дня, зафіксованого у 2002 році.

Раніше синоптики повідомили, що погода у лютому 2020 року буде аномально теплою, без лютих морозів і снігопадів. Проте українцям часто докучатимуть дощі та мокрий сніг. Середня температура повітря по Україні коливатиметься у межах 0-3 градусів морозу, а на Півдні, Закарпатті та Прикарпатті – 0+3 градусів тепла.