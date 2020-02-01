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    Ярослава Магучих малює казки у перервах між спортивними звитягами

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    Ярослава Магучих бере нову висоту - Ярослава Магучих малює казки у перервах між спортивними звитягами
    Ярослава Магучих бере нову висоту
    Інстаграм спортсменки та художниці

    Ярослава Магучих доводить, талановита людина талановита у всьому

    Олімпійська надія України легкоатлетка Ярослава Магучих цієї п’ятниці - 31 січня - з результатом 202 см здобула перемогу на турнірі у німецькому Карлруе, а також встановила новий національний рекорд по стрибках у приміщенні, він же - новий світовий рекорд U20.

    Втім, це далеко не єдиний талант молодої української спортсменки - до всіх своії чеснот вона ще й малює.

    У дитинстві Ярослава займалася у художньому гуртку та подавала неабиякі надії у малюванні, але, колі треба було зробити вибір та професійно займатись чимось одним - дівчина обрала спорт.

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    Нині вона малює також, але здебільшого олівцем у блокноті підчас перерв у змаганнях.

    Оцінити політ фантазії дівчини та її художні здібності можна й зараз - Главком публікує кілька дитячих робіт Ярослави Магучих. 

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    Ярослава Магучих малює казкові картини - хоббі української красуні
    Ярослава Магучих малює казкові картини - хоббі української красуні
    Ярослава Магучих малює казкові картини - хоббі української красуні

    Як бачимо, талановита людина талановита у всьому.

    спорт легка атлетика рекорд казки Ярослава Магучих
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