Ярослава Магучих малює казкові картини - хоббі української красуні

Ярослава Магучих малює казки у перервах між спортивними звитягами



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Ярослава Магучих бере нову висоту Інстаграм спортсменки та художниці

Ярослава Магучих доводить, талановита людина талановита у всьому

Олімпійська надія України легкоатлетка Ярослава Магучих цієї п’ятниці - 31 січня - з результатом 202 см здобула перемогу на турнірі у німецькому Карлруе, а також встановила новий національний рекорд по стрибках у приміщенні, він же - новий світовий рекорд U20.

Втім, це далеко не єдиний талант молодої української спортсменки - до всіх своії чеснот вона ще й малює.

У дитинстві Ярослава займалася у художньому гуртку та подавала неабиякі надії у малюванні, але, колі треба було зробити вибір та професійно займатись чимось одним - дівчина обрала спорт.

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Нині вона малює також, але здебільшого олівцем у блокноті підчас перерв у змаганнях.

Оцінити політ фантазії дівчини та її художні здібності можна й зараз - Главком публікує кілька дитячих робіт Ярослави Магучих.

Як бачимо, талановита людина талановита у всьому.