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    Помер рекордсмен України з легкої атлетики

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    Рекорд Володимира Іноземцева тримається майже 30 років - Помер рекордсмен України з легкої атлетики
    Рекорд Володимира Іноземцева тримається майже 30 років
    ФЛАУ

    Володимирові Іноземцеву було 55 років

    Сьогодні, 4 лютого у 55-річному віці пішов з життя видатний український легкоатлет, рекордсмен України з потрійного стрибка Володимир Іноземцев.

    Володимир Іноземцев за свою кар’єру здобув чимало яскравих перемог. Але найвидатніша з них відбулася 20 червня 1990 року у Братиславі. Тоді на змаганнях з потрійного стрибка він показав результат 17 м 90 см, який вже майже 30 років ніхто з вітчизняних атлетів не може перевершити.

    Під час кар’єри Володимир Іноземцев представляє Луганськ.

    Зауважимо, що світовий рекорд у потрійному стрибку належить Джонатанові Едвардсу із Великобританії і рівняється 18,16 метра.

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    смерть легка атлетика потрійний стрибок рекорд Володимир Іноземцев
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