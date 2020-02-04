Помер рекордсмен України з легкої атлетики
Рекорд Володимира Іноземцева тримається майже 30 років
ФЛАУ
Володимирові Іноземцеву було 55 років
Сьогодні, 4 лютого у 55-річному віці пішов з життя видатний український легкоатлет, рекордсмен України з потрійного стрибка Володимир Іноземцев.
Володимир Іноземцев за свою кар’єру здобув чимало яскравих перемог. Але найвидатніша з них відбулася 20 червня 1990 року у Братиславі. Тоді на змаганнях з потрійного стрибка він показав результат 17 м 90 см, який вже майже 30 років ніхто з вітчизняних атлетів не може перевершити.
Під час кар’єри Володимир Іноземцев представляє Луганськ.
Зауважимо, що світовий рекорд у потрійному стрибку належить Джонатанові Едвардсу із Великобританії і рівняється 18,16 метра.
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