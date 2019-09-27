Сенцову вручать премію Сахарова наприкінці жовтня



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7 вересня Сенцов повернувся в Україну з полону

Церемонія вручення премії Сахарова відбудеться 22 жовтня у Страсбурзі

Український режисер Олег Сенцов, звільнений з російського полону, наприкінці жовтня відвідає Європарламент для вручення йому премії Сахарова.

Про це у п’ятницю написав у Twitter брюссельський кореспондент «Радіо Свобода» Рікард Йозвяк.

За його словами, церемонія вручення премії Сахарова відбудеться 22 жовтня.

Small correction, the ceremony will take place on TUESDAY, 22 oct, NOT 23 oct — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 27 сентября 2019 г.

Нагадаємо, Сенцова запросили до Європарламенту для нагородження премією Сахарова.

Президент Європейського парламенту Давид-Марія Сассоли заявив, що чекає можливості особисто вручити Сенцову премію Сахарова.

7 вересня між Україною та Росією відбувся обмін у форматі 35 на 35. До України повернулися 11 незаконно засуджених у Росії співгромадян та 24 моряків, яких Росія захопила в районі Керченської протоки у листопаді 2018 року.

Президент Володимир Зеленський заявив, що другий етап обміну полоненими передбачає звільнення затриманих в Росії кримських татар.

Повідомлялося, що Росія утримує на своїй території та в анексованому Криму ще 110 громадян України.

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