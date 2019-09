Сенцову вручать премію Сахарова наприкінці жовтня

Церемонія вручення премії Сахарова відбудеться 22 жовтня у Страсбурзі

Український режисер Олег Сенцов, звільнений з російського полону, наприкінці жовтня відвідає Європарламент для вручення йому премії Сахарова.

Про це у п’ятницю написав у Twitter брюссельський кореспондент «Радіо Свобода» Рікард Йозвяк.

За його словами, церемонія вручення премії Сахарова відбудеться 22 жовтня.

Small correction, the ceremony will take place on TUESDAY, 22 oct, NOT 23 oct