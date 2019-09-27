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    Сенцову вручать премію Сахарова наприкінці жовтня

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    7 вересня<span>&nbsp;Сенцов повернувся в Україну з полону</span> - Сенцову вручать премію Сахарова наприкінці жовтня
    7 вересня Сенцов повернувся в Україну з полону

    Церемонія вручення премії Сахарова відбудеться 22 жовтня у Страсбурзі

    Український режисер Олег Сенцов, звільнений з російського полону, наприкінці жовтня відвідає Європарламент для вручення йому премії Сахарова.

    Про це у п’ятницю написав у Twitter брюссельський кореспондент «Радіо Свобода» Рікард Йозвяк.

    За його словами, церемонія вручення премії Сахарова відбудеться 22 жовтня.

    Нагадаємо, Сенцова запросили до Європарламенту для нагородження премією Сахарова.

    Президент Європейського парламенту Давид-Марія Сассоли заявив, що чекає можливості особисто вручити Сенцову премію Сахарова.

    7 вересня між Україною та Росією відбувся обмін у форматі 35 на 35. До України повернулися 11 незаконно засуджених у Росії співгромадян та 24 моряків, яких Росія захопила в районі Керченської протоки у листопаді 2018 року.

    Президент Володимир Зеленський заявив, що другий етап обміну полоненими передбачає звільнення затриманих в Росії кримських татар.

    Повідомлялося, що Росія утримує на своїй території та в анексованому Криму ще 110 громадян України.

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