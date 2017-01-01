Експерти у боротьбі із ВІЛ сподіваються, що невдовзі молоді українці вийдуть із зони ризику інфікування

На сьогодні серед молоді віком від 14 до 25 років рівень інфікування ВІЛ знижується, — з радістю констатує в інтерв’ю «Главкому» Юлія Квасневська, координаторка програм профілактики і тестування фундації АнтиСНІД-США в Україні — AHF Ukraine. «Ця тенденція зберігається вже протягом багатьох років. Тобто надія



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Експерти у боротьбі із ВІЛ сподіваються, що невдовзі молоді українці вийдуть із зони ризику інфікування

На сьогодні серед молоді віком від 14 до 25 років рівень інфікування ВІЛ знижується, — з радістю констатує в інтерв’ю «Главкому» Юлія Квасневська, координаторка програм профілактики і тестування фундації АнтиСНІД-США в Україні — AHF Ukraine.

«Ця тенденція зберігається вже протягом багатьох років. Тобто надія дуже велика на те, що ми зрештою прийдемо до ситуації, яка давно є в західних країнах, коли молоде населення не інфікується ВІЛ», — зазначає Квасневська.

Координаторка також додає, що одним із напрямків роботи фундації АнтиСНІД-США в Україні є спілкування зі школярами.

«Найближчим часом у нас заплановано проведення лекцій для старших класів. Також в нас є відкриті уроки, коли клас приходить безпосередньо до нас в офіс і ми їм розповідаємо про те, що таке ВІЛ, як він передається і як його виявити. Показуємо процедуру тестування, розповідаємо, як все відбувається», — говорить Квасневська.

Нагадаємо, 1 грудня відзначається Всесвітній День боротьби зі СНІДом. Детальніше про це читайте в матеріалі: ВІЛ в Україні. Головні цифри, факти та рекомендації.