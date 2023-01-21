Серед українців знизився відсоток тих, хто тужить за Радянським Союзом

До розпаду СРСР позитивно ставляться 73% опитаних українців

Кількість громадян України, які позитивно оцінюють розпад Радянського Союзу, зросла порівняно з 2020 роком. Про це свідчать результати опитування Фонду «Демократичні ініціативи» Ілька Кучеріва, оприлюднених 20 січня.

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Згідно з результатами дослідження, до розпаду СРСР позитивно ставляться 73% респондентів, 12% оцінюють це негативно, 15% не визначилися.

«Ще у 2020 році «тужили» за СРСР близько 32%, а позитивно оцінювали розпад цього історичного утворення 49%. У Південному та Східному регіонах негативна оцінка розпаду СРСР переважала… Серед молодших респондентів на Півдні та Сході було дещо більше позитивних оцінок розпаду СРСР, а також багато тих, хто не мав однозначної думки. Серед старшого ж покоління у Південному та Східному регіонах туга за СРСР була невимовною», – порівнює Фонд «Демократичні ініціативи» Ілька Кучеріва.

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Також 73% опитаних схвалюють державне рішення про засудження СРСР як комуністичного тоталітарного режиму, незгодні з цією політикою 14%. У квітні 2020-го думки щодо цього розділилися порівну: третина українців підтримувала засудження СРСР, третина була проти, решта не давала однозначної відповіді.

«Трохи більше половини українців відзначають, що напад Росії на України став для них стимулом переосмислити радянське минуле. Попри те, що це суб’єктивна оцінка, попередні питання показали суттєву зміну у громадській думці щодо історичної пам’яті порівняно з періодом до повномасштабного вторгнення», – коментують автори дослідження.

Як додають у Фонді, абсолютна більшість респондентів відзначили, що питання історичної пам’яті та відповідної державної політики є важливими для них особисто.