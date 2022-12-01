Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У Вільнюсі почався демонтаж радянської стели, що блокувався комітетом ООН

Оксана Воронцова
glavcom.ua
У Вільнюсі почався демонтаж радянської стели, що блокувався комітетом ООН
Демонтажу радянських скульптур на Антакальніському цвинтарі розпочався 30 листопада
фото: D. Umbraso/LRT

Демонтаж меморіалу блокувався рішенням комітету ООН з прав людини

Муніципалітет Вільнюса розпочав роботи з демонтажу радянських скульптур на Антакальніському цвинтарі. Роботи можуть тривати близько трьох тижнів. Про це повідомив мер Вільнюса Ремігіюс Шимашюс у середу, пише LRT.

«Стели Антакальніського кладовища не обваляться так виразно, як (обвалився) нещодавно найбільший радянський пам'ятник у Ризі. Як і планувалося, стели зніматимуть організовано, окремими сегментами, і це може зайняти до трьох тижнів», – сказав мер.

«На жаль, ці роботи довелося відкласти через рішення комітету ООН з прав людини, але день старту вже настав», – додав він.

Передбачалося, що скульптури вдасться демонтувати раніше. Проте минулого вівторка Міністерство юстиції повідомило, що комітет з прав людини ООН залишив чинною тимчасову охорону скульптур, розташованих на Антакальніському кладовищі в столиці, тим самим формально перешкоджаючи їх демонтажу столичною владою.

Про тимчасові заходи комітет просили заявники, які представилися етнічними росіянами.

Скульптури демонтують попри рішення комітету ООН. Мін'юст і мерія стверджують, що комітет був введений в оману доводами згаданих осіб про те, що пам'ятник буде спаплюжений, а останки, які розташовані поруч, перепоховані.

Самоврядування обіцяє передати зняті скульптури Національному музею Литви.

Нагадаємо, нещодавно посол Латвії в РФ Маріс Ріекстіньш викликаний у МЗС РФ, де йому було заявлено «рішучий протест» через знесення радянських пам'яток та «протиправні дії щодо російської власності».

Читайте також:

Теги: ООН пам'ятник Литва

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Соціум

У Вільнюсі почався демонтаж радянської стели, що блокувався комітетом ООН
У Вільнюсі почався демонтаж радянської стели, що блокувався комітетом ООН
Суд у Росії вперше визнав призов по мобілізації незаконним
Суд у Росії вперше визнав призов по мобілізації незаконним
ЄС пригрозив Маску заблокувати Twitter
ЄС пригрозив Маску заблокувати Twitter
В Афганістані пролунав вибух у школі: 10 загиблих
В Афганістані пролунав вибух у школі: 10 загиблих
У Росії шкарпетка рашиста стала музейним експонатом
У Росії шкарпетка рашиста стала музейним експонатом
«Засуньте руки під пахви». Російська влада готує населення до масових обморожень
«Засуньте руки під пахви». Російська влада готує населення до масових обморожень

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
173K
Війна триватиме 10 днів: оприлюднено початкові плани РФ щодо окупації України
47K
Розвідка повідомила, яка доля чекає на затриманих священників Московської церкви
36K
Арестович озвучив реальні втрати України на війні
28K
Який має вигляд пошкоджена рашистами високовольтна електропідстанція – відео «Укренерго»
21K
У Росії закінчується час
17K
Скільки військових Україна втратила у війні: Єврокомісія назвала шокуючі цифри

Новини

Окупанти обладнують лінію оборони, щоб зупинити ЗСУ на двох напрямках
Сьогодні, 07:07
Порошенко спрогнозував долю патріарху Кирилу
Вчора, 20:23
Оприлюднені імена російських пілотів, які випускають ракети по українській енергетиці
Вчора, 19:13
«Війна крізь об’єктив». Журналісти відкриють фотовиставку в столичному метро
Вчора, 10:56
За добу українська авіація завдала 17 нищівних ударів по позиціях окупантів
Вчора, 06:49
ЗСУ ліквідували підрозділ окупантів у Сватовому – Генштаб
29 листопада, 07:10

Прес-релізи

В Україні стартувала Національна програма #ВрятуйКінцівку
В Україні стартувала Національна програма #ВрятуйКінцівку
26 листопада, 11:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту