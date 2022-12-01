У Вільнюсі почався демонтаж радянської стели, що блокувався комітетом ООН

Демонтаж меморіалу блокувався рішенням комітету ООН з прав людини

Муніципалітет Вільнюса розпочав роботи з демонтажу радянських скульптур на Антакальніському цвинтарі. Роботи можуть тривати близько трьох тижнів. Про це повідомив мер Вільнюса Ремігіюс Шимашюс у середу, пише LRT.

«Стели Антакальніського кладовища не обваляться так виразно, як (обвалився) нещодавно найбільший радянський пам'ятник у Ризі. Як і планувалося, стели зніматимуть організовано, окремими сегментами, і це може зайняти до трьох тижнів», – сказав мер.

«На жаль, ці роботи довелося відкласти через рішення комітету ООН з прав людини, але день старту вже настав», – додав він.

Передбачалося, що скульптури вдасться демонтувати раніше. Проте минулого вівторка Міністерство юстиції повідомило, що комітет з прав людини ООН залишив чинною тимчасову охорону скульптур, розташованих на Антакальніському кладовищі в столиці, тим самим формально перешкоджаючи їх демонтажу столичною владою.

Про тимчасові заходи комітет просили заявники, які представилися етнічними росіянами.

Скульптури демонтують попри рішення комітету ООН. Мін'юст і мерія стверджують, що комітет був введений в оману доводами згаданих осіб про те, що пам'ятник буде спаплюжений, а останки, які розташовані поруч, перепоховані.

Самоврядування обіцяє передати зняті скульптури Національному музею Литви.

Нагадаємо, нещодавно посол Латвії в РФ Маріс Ріекстіньш викликаний у МЗС РФ, де йому було заявлено «рішучий протест» через знесення радянських пам'яток та «протиправні дії щодо російської власності».

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