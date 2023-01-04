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У Дніпрі демонтовано знаковий пам’ятник радянських часів (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У Дніпрі демонтовано знаковий пам’ятник радянських часів (фото)
У Дніпрі 4 січня демонтували пам’ятник Юхимові Пушкіну
фото: radiosvoboda.org

Пам’ятник зняли з постаменту за допомогою спецтехніки

Сьогодні, 4 січня, у Дніпрі комунальні служби демонтували радянський пам’ятник Юхимові Пушкіну, відомий як «Танк». Про це повідомляє «Радіо «Свобода».

У Дніпрі демонтовано знаковий пам’ятник радянських часів (фото) фото 1

Пам’ятник зняли з постаменту за допомогою спецтехніки.

У Дніпрі демонтовано знаковий пам’ятник радянських часів (фото) фото 2

За інформацією управління з питань охорони культурної спадщини міської ради, пам’ятник не має історичної й художньої цінності. Танк не оригінальний, це – післявоєнна модель.

У Дніпрі демонтовано знаковий пам’ятник радянських часів (фото) фото 3

Нагадаємо, 28 грудня, ввечері в центрі Одеси демонтували пам'ятник імператриці Катерині ІІ. При світлі ліхтарів комунальники за допомогою крана зняли пам’ятник Катерині ІІ з постаменту.

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Теги: Дніпро пам'ятник модель радіо Свобода декомунізація

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