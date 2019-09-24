Ще одна парафія на Сумщині приєдналася до Православної церкви України



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Громада у селі Грінченкове приєдналася до Православної Церкви України

Рішення про перехід до ПЦУ ухвалили віряни храму у селі Грінченкове

На Сумщині у селі Грінченкове релігійна громада святих мучениць Віри, Надії, Любові та матері їхньої Софії приєдналася до Православної церкви України.

Про це 24 вересня повідомляється на сторінці Православної церкви України у соцмережі Facebook.

«Таке рішення спільно ухвалили віряни храму під час загальних зборів 19 вересня», - говориться у повідомленні.

До слова, делегація Православної церкви України 11–14 вересня з благословіння Блаженнійшого Митрополита Епіфанія здійснила візит до Митрополії Лангади (Грецька Республіка), де співслужила ієрархам трьох Помісних церков.

Як повідомлялось, наприкінці серпня Синод Елладської церкви підтвердив канонічність надання ПЦУ автокефалії та надав право архієпископу Афінському вирішити питання її визнання.