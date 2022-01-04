Що готують зорі українцям. Прогноз астролога на 2022 рік

Найскладніше наступного року може бути тим, хто народився під знаком…

Кінець 2021 року виявився для українців непростим: до пандемії і постійних тривог, пов’язаних із російською агресією, додалась енергетична криза. Чи буде новий 2022-й рік сприятливішим для нас? Яким знакам зодіаку зорі обіцяють подарунки долі, а яким радять бути пильними та обережними? Про це «Главкому» розповіла астрологиня Катерина Соляник.

Яким буде для України 2022 рік: важчим/легшим, що для нього буде характерно?

Наша країна переживає зараз період, який краще охарактеризувати фразою «процес вибору власного шляху» на багато років уперед. Цей процес не завжди відбувається зовсім швидко та просто. Йдеться про ймовірність одного або більше помилкових виборів, який зорі своїми впливами вимагають виправити. Для України період відповіді на запитання «хто я на цьому етапі життя?» розпочався 13 лютого 2019 року та закінчиться 27 лютого 2024 року.

Є астрологічні передумови для значних внутрішньополітичних подій, а також для принципових змін у політикумі країни, які привернуть увагу і інтерес з боку зовнішнього світу. Загалом багато різних астрологічних показників свідчать про те, що готовність нашої країни до оновлення дозріла.

Щодо військової агресії із боку східного сусіда: на мою думку, вона не відбудеться.

Астрологиня Катерина Соляник

Які основні сприятливі та несприятливі періоди року?

На умовну сприятливість чи несприятливість впливають періоди ретроградності швидких планет. У наступному році ці несприятливі періоди такі:

з 14 січня (13:35) до 4 лютого (06:08)

з 10 квітня (14:43) до 3 червня (10:58)

з 10 вересня (06:33) до 2 жовтня (12:03)

з 29 грудня (11:26) до 18 січня 2023 року (15:08)

Ці проміжки часу є вкрай несприятливими особливо для влаштування на нову роботу, поїздок (як на великі відстані, так і на малі), для підписання будь-яких договорів, а також для придбання засобів пересування, зв'язку, для початку проведення різноманітних рекламних компаній. Зате ці періоди відмінно підходять для того, щоб переглянути домовленості з метою поліпшити їх і зробити більш взаємовигідними.

Час до 29 січня є особливо сприятливим для відновлення та налагодження втрачених раніше партнерських відносин, у тому числі заснованих на романтичних почуттях. Але цей період вкрай невдалий для будь-яких заходів, пов'язаних з мистецтвом – виставки, прем'єри, концерти тощо.

Загалом, 2022-й рік за сукупністю астрологічних показників виглядає дещо обнадійливішим, ніж 2021-й. І хоча наслідки 2021-го доведеться розхльобувати ще не один місяць або навіть не один рік, але це вже буде бій із наслідками, а не період появи якихось нових проблем.

Для яких знаків Зодіаку наступний рік буде щасливим, для яких пройде важче?

Як практикуючий астролог, я взагалі не прибічник будь-яких прогнозів за знаками Зодіаку, тому що трактування гороскопів – це мистецтво, а астрологія – це, все ж таки наука, яка любить точність. Власне, тому події та успіх двох представників одного зодіакального знаку можуть бути принципово різними. Навіть якщо вони народилися в один день, але з різницею в кілька хвилин.

Проте існують і деякі загальні тенденції. Згідно з ними, найскладніше може бути наступного року тим, хто народився під знаком Водолія. Занадто багато витрат фінансових, моральних та енергетичних від них може вимагатись, щоб утримувати свої позиції, не кажучи вже про те, щоб їх зміцнювати. Також не простим цей рік виявиться і для Тельців, Левів та Скорпіонів.

Найкраще почуватимуться представники Терезів та Близнюків. Але, щоб узяти від життя максимум, представникам цих знаків слід виробити чітку стратегію і неухильно слідувати їй. Також сприятливим рік буде Овнів, Раків та Козерогів. У Козерогів можуть виникнути якісь здібності, і буде важливим не прогаяти їх. Овнам доведеться багато працювати, проявляти ініціативу, але результат може бути гідним. У Раків може з'явитися можливість взяти реванш у життєвих обставин або повторити якийсь подвиг із тих, що були здійснені ними раніше.

Дівам цей рік обіцяє багато нових вражень. Зрозуміло, що привід у всіх буде різний – від якихось незабутніх подорожей, до опанування нових знань або принципової зміни життєвої філософії.

Стрільцям 2022-й принесе або новизну в обов'язках, або нову роботу. Представникам цього знаку слід не забувати про дані обіцянки та відповідальність.

Для Риб цей рік може розширити горизонти, показати спектр можливого і підштовхнути до того, щоб обрати саме те, що вони вважають найбільш вигідним і перспективним.

Якою є ваша основна рекомендація на 2022 рік для українців?

Важко дати одну рекомендацію всім. Але якщо ґрунтуватися знову ж таки на планетних позиціях, то, гадаю, можна сказати так: не варто боятися змін. Вони настануть у незалежності від того, будемо ми їх боятися чи ні. Але що сміливіше дивитися у майбутнє, то більше сил залишиться те що, щоб зробити своє власне майбутнє трохи краще.

Наталія Сокирчук, «Главком»