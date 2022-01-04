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    У Бразилії вчені знайшли гніздо з яйцями динозавра (фото)

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    Науковці відкопали ідеально збережені скам'янілі яйця динозавра<br /><br /> - У Бразилії вчені знайшли гніздо з яйцями динозавра (фото)
    Науковці відкопали ідеально збережені скам'янілі яйця динозавра

    фото: Daily Mail

    Яйця відкладені приблизно 60 млн років тому

    У передмісті Сан-Паулу, що у Бразилії, вчені знайшли скам'янілі яйця динозавра. Вони лежали у гнізді і, ймовірно, були відкладені 50-60 млн років тому. Про це пише Daily Mail.

    Спочатку дослідники вважали, що ці яйця відклав крокодиломорф, тому що раніше на тому ж місці було виявлено його послід. Але після ретельного аналізу з'ясувалося, що яйця належать іншому доісторичному звіру.

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    Науковці відкопали ідеально збережені скам'янілі яйця динозавра. фото: Daily Mail
    Науковці відкопали ідеально збережені скам'янілі яйця динозавра. фото: Daily Mail
    Науковці відкопали ідеально збережені скам'янілі яйця динозавра. фото: Daily Mail

    Яйця динозаврів чудово збереглися, оскільки ґрунт поруч із ними перетворився на піщаник.

    Фахівці кажуть, що з них могли вилупитися дитинчата. Проте чи були всередині ембріони, поки не з'ясували.

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    Теги: кримські татари Бразилія наука археологія
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    У Бразилії вчені знайшли гніздо з яйцями динозавра (фото)