У Бразилії вчені знайшли гніздо з яйцями динозавра (фото)

Яйця відкладені приблизно 60 млн років тому

У передмісті Сан-Паулу, що у Бразилії, вчені знайшли скам'янілі яйця динозавра. Вони лежали у гнізді і, ймовірно, були відкладені 50-60 млн років тому. Про це пише Daily Mail.

Спочатку дослідники вважали, що ці яйця відклав крокодиломорф, тому що раніше на тому ж місці було виявлено його послід. Але після ретельного аналізу з'ясувалося, що яйця належать іншому доісторичному звіру.

Яйця динозаврів чудово збереглися, оскільки ґрунт поруч із ними перетворився на піщаник.

Фахівці кажуть, що з них могли вилупитися дитинчата. Проте чи були всередині ембріони, поки не з'ясували.

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