Зловживання алкоголем призводить до неочікуваного впливу на зовнішність – дослідження

Люди позбавляються важливих поживних речовин через надмірне вживання спиртного

Вчені провели дослідження, яке показало, що зловживання алкоголем може призвести до облисіння. З'ясувалося, що люди позбавляються важливих поживних речовин через надмірне вживання спиртного. Про це пише Express.

Щодня люди втрачають від 50 до 100 волосин. Вчені заявили, що це є нормальним явищем, тому не варто турбуватися. Тим не менш, у людей з алкоголізмом щодня випадає набагато більше волосся.

Вчені розповіли, що цинк і фолієва кислота допомагають підтримувати силу та густоту волосся. Надмірне вживання алкоголю може позбавити тіло цих життєво важливих поживних речовин та призвести до облисіння.

«Чоловікам та жінкам не рекомендується вживати більше 14 одиниць алкоголю на тиждень (одиниця дорівнює 8 г чистого спирту)», – пояснили науковці.

Зупинити випадання волосся допоможуть натуральні засоби, які стимулюють кровообіг та зміцнюють локони. Рекомендується втирати в шкіру голови настоянку пекучого перцю, реп'яхову або касторову олію. Біоактивні компоненти рослин можуть зупинити випадання волосся та зміцнити цибулини.

Нагадаємо, раніше дієтолог назвав фрукт, який допоможе в боротьбі з облисінням.

Також колишня міністерка охорони здоров’я Уляна Супрун назвала причини випадіння волосся у жінок.