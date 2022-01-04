У США випали незвичайні «опади» (фото)

«Рибний» дощ – явище рідкісне, але наука має пояснення для цього

У США в штатах Техас та Арканзас після шторму, що розпочався 29 грудня, жителі виявили на землі тушки мертвих риб. Експерти називають це незвичайне явище «тваринним дощем», яке відбувається після того, як дрібних водних тварин забирає смерч. Про це повідомляє Daily Mail.

В епіцентрі шторму знаходилося місто Тексаркана, саме там жителі виявили найбільше мертвої риби.

«Пролунав гучний гуркіт грому, і коли ми відчинили двері бухти, я визирнув назовні, йшов дуже сильний дощ, і риба вдарилася об землю», – розповів один із очевидців цього явища.

Метеоролог Національної метеорологічної служби Гері Шателіан пояснив, що риб підхоплює ураган і опускає вниз, як і будь-яке сміття. Смерч міг підняти рибу повітря з озера Тексома.

Окрім дрібної риби, місцеві жителі знаходили на землі мертвих крабів та жаб.

Крім того, за словами іхтіолога з музею Квінсленду Джеффа Джонсона, «рибний дощ» часто трапляється у внутрішніх районах Австралії.

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