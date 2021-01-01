«Не опирайтея реаліям – адаптуйтеся до них»

2020-й видався непростим. Соцмережі в останні дні року, що минав, були сповнені жартів: мовляв, аби хоч наступний був не гірше. Зі складнощами та проблемами зіштовхнулися всі країни: пандемія коронавірусу забрала тисячі життів, обмежила переміщення людей.

Однак Covid-19 – не єдина проблема України, на території якої сім років триває війна. В інтерв’ю «Главкому» астролог Катерина Соляник розповіла, що віщують зірки, чи принесе новий рік вирішення старих проблем і для яких знаків зодіаку 2021-й буде особливо сприятливим.

Катерина Соляник: 2020 рік був не тільки важким, а ще й унікальним

Усіх хвилює одне питання: яким буде новий рік? Головне, аби не гіршим за 2020-й?

На мій погляд, поняття «поганий» і «хороший» до астрологічних характеристик взагалі недоречні. Я віддаю перевагу іншим термінам: «важкий», «напружений», «спокійний». «Важкий» – це не те саме, що поганий. Труднощі і їх подолання призводять до змін. А ось «спокій» породжує застій.

2020 рік був не тільки важким з огляду на розташування планет, а ще й унікальним, оскільки на нього припала купа астрологічно значущих подій, в тому числі і таких, що трапляються приблизно раз на 200 років. І ці події знаменують зміну епох, зміну основних тенденцій в суспільстві. Подібні ж зміни не можуть бути простими і спокійними. Наступний, 2021-й, рік дещо менш насичений астрологічно значущими для соціуму взаємодіями планет. Водночас я не можу назвати його легким і спокійним. Все те, що буде відбуватися протягом нього – це результат, наслідок тих подій і дій, які вже реалізувалися протягом 2020-го. Так, наступний рік обіцяє зміни, але передумови для них вже зародилися.

Які основні сприятливі і несприятливі періоди майбутнього року?

З другої половини січня і до початку лютого буде досить жорстке положення планет, що обіцяє і різні катаклізми, і, цілком ймовірно, соціальні хвилювання. Важким щодо положень планет буде і кінець квітня - початок травня, а також кінець червня. Друга половина року вже буде астрологічно спокійніша.

Що обіцяють зірки нашій країні в фінансовому плані, в питанні досягнення миру, закінчення пандемії?

Повторюся: події 2021 року – це продовження і результат того, що було закладено в 2020-му. І це судження поширюється і на перераховані вами теми. «Економічного дива» не відбудеться. Економіка нашої країни продовжує летіти в прірву, і протягом 21-го року, у всякому разі, протягом його першої половини також. Однак до дефолту не дійде. При такій тенденції цілком зрозуміло, що постраждають багато людей – не тільки найменш захищені верстви населення.

Відносно війни і миру, це взагалі не питання прогнозів на один рік. Але скажу так: не думаю, що варто побоюватися посилення конфлікту з Росією. У самої РФ немає ресурсів для цього. Однак і спокою в цьому плані теж не буде. І ще мені здається, що дуже багато залежатиме від подій всередині нашої країни, що будуть відбуватися протягом зими-весни. Від цього залежить, як саме реалізують свій вплив позиції планет в прогнозному гороскопі України на період з 24.08.2021 по 24.08.2022: або в цей період почнеться хоча б часткове звільнення територій, або просто відбудеться посилення напруженості в конфлікті.

На рахунок пандемії можу сказати так: з астрологічної точки зору, ніякої унікальної небезпеки цей вірус взагалі не представляє. Він є лише інструментом політичних, соціальних і економічних маніпуляцій. Це стосується всіх країн, в тому числі і для України. Точно можу сказати, що буде знижуватися градус інтересу до цієї теми.

Для яких знаків зодіаку рік буде вдалим, а представникам яких варто бути обережними?

Сподіваюся, всі розуміють, що будувати більш-менш конкретні прогнози, які відповідатимуть реаліям для будь-якої з 12-ти частин людства – це смішно. Але під найбільшим тиском будуть знаки Водолія і Тельця, а також Лева і Скорпіона. А ось найбільш гармонійний вплив буде здійснюватися на знаки Терези і Діва, а також Близнюки і Стрілець. Сказане зовсім не означає, що всім Водоліям, Тільцям, Левам і Скорпіонам доведеться скрутно, а всім народженим під знаками Терезів і Діви можна буде розслабитися і отримувати задоволення від життя. Це передбачає те, що у останніх будуть хороші шанси для того, щоб, проявивши вроджений хист, розвернути ситуацію на свою користь. Майбутній рік буде вимагати здатності адаптуватися, вміти бути гнучким, змінювати тактику дій. Знакам фіксованого хреста – Телець, Лев, Скорпіон і Водолій – це завжди важче, ніж усім іншим знакам Зодіаку.

Поясніть, чому в жодному прогнозі астрологів на початку 2020-го року не було і слова про прийдешню пандемію?

На мій погляд, їх не було з двох причин. По-перше, в астрологічному інструментарії просто немає якогось конкретного розташування планет, яке можна витлумачити виключно як ймовірність появи саме якогось вірусу. Крім того, астролог – не фантаст. Трактуючи положення планет, він ґрунтується на певному досвіді того, які реалії відповідали подібним аналізованих сполученням планет раніше. А ось в минулому жодне з розташувань планет, які мали місце протягом 2020 року, не реалізовувалися саме як пандемії будь-якого захворювання.

Друга причина в тому, що сама пандемія, на мою думку, в даному випадку була штучно роздутою панікою, з одного боку, і відсутністю готовності медицини до того, щоб швидко і ефективно включитися у вирішення проблеми – з іншог. Я зараз говорю не тільки про Україну, бо оцінюю ситуацію з точки зору тих планетних позицій, які впливають на всі країни і континенти без винятку. Просто кожна країна відгукується на ці впливи по-своєму, за зрозумілим принципом: «де тонко, там і рветься». На цю тему можна говорити дуже багато і довго. Та й сама тема абсолютно не святкова.

Якою є ваша основна рекомендація на весь 2021й рік?

Універсальних рецептів вирішення усіх проблем не існує в принципі. Смілива цілеспрямована людина, яка тверезо дивиться на речі, не піддається паніці, маніпуляціям, занепадницьким настроям, завжди має більше шансів на успіх.

Жодне положення планет на небі не націлене на те, щоб завдати шкоди людству. Найважчі планетні поєднання пов’язані лише з тим, щоб нас чомусь навчити, змусити замислитися, змінити пріоритети і стратегії. Чим довше і наполегливіше ми, люди, чинимо опір тим тенденціям, які нам диктують позиції планет, тим складнішими стають і наші реалії.

Зараз світ перебуває у процесі трансформації. Це процес не швидкий, він триватиме не один рік, і навіть не два і не три. Але він вже почався і зупинити його неможливо. Звідси і основна рекомендація: уважно спостерігайте за тим, що відбувається, вчіться вписуватися в реалії, адаптуватися до них, навіть якщо це виводить вас із зони комфорту. Основні сили спрямуйте на пошук, створення та підтримання позитиву в своєму житті. Чим швидше ви це зробите, тим швидше відчуєте, що світ змінюється на краще, незважаючи на те, що сам період змін важкий.

Наталія Сокирчук, «Главком»