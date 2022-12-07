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Що робити, якщо рідна людина в полоні або зникла безвісти: план дій

Альона Боженко
glavcom.ua
Що робити, якщо рідна людина в полоні або зникла безвісти: план дій

У тому випадку, якщо ваша рідна людина довго не виходить на зв'язок першочергово потрібно зафіксувати зникнення

Фахівці Центру Громадянських свобод в рамках проєкту Prisoners Voice розробили алгоритм дій, куди звернутись, якщо ваша рідна людина довго не виходить на зв'язок та як повернути рідного додому з полону окупантів. Про це повідомляє Dovidka.info.

Отож, якщо ваша рідна людина довго не виходить на зв’язок або ви маєте інформацію, що вона потрапила в полон, ось план дій, як почати пошуки й куди звернутись, щоб вони мали результат.

1. Першочергово потрібно зафіксувати зникнення. Перелік організацій, куди повідомити про свій випадок (з усіх структур бажано мати письмові відповіді): 

  • Об’єднаний центр з пошуку та звільнення полонених:
    +38 067 650 83 32; +38 098 087 36 01
    [email protected] (тільки для військових) 
  • Військова частина, у якій служить особа (щоб дізнатися всю наявну в них інформацію про рідного, яка надалі допоможе вам у пошуках)
  • Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими:
    https://koordshtab.org, https://t.me/nib_uncp_bot
  • Гаряча лінія з пошуку зниклих чи загиблих Національної поліції України:
    0 800 21 21 51 та 089 420 1867
  • Національне інформаційне бюро при Мінреінтеграції:
    1648 та 0442878165
  • Уповноважений з прав людини: 0800501720
  • Моніторингова місія ООН з прав людини:
    [email protected], Telegram: ohchr_hrmmu (лише повідомлення) Viber: +380503746708 (лише повідомлення).
  • Міжнародний Комітет Червоного Хреста:
    гаряча лінія: 0800300155, служба розшуку: 0963044375, 0662509957
  • Міжнародна комісія з питань зниклих безвісти:
    oic.icmp.int (обирайте на сайті український переклад)

2. Також фізично зверніться до найближчого відділу поліції: надайте всю інформацію про те, хто, скільки людей, за яких обставин і коли стали цивільними заручниками. Після подачі свідчень ви отримаєте номер відкритого кримінального провадження. Після подачі свідчень до поліції до вас мають приїхати представники СБУ для уточнення питань у справі. 

3. Проте також варто фізично звернутися до СБУ з документом, що засвідчує вашу особу, та документом, що підтверджує родинні відносини зі зниклою особою (свідоцтво про шлюб, свідоцтво про народження тощо). Звернутися можна до обласного відділення, найкраще – до головного відділення СБУ в Києві (вул. Володимирська, 33).

Слідчому необхідно повідомити наявну інформацію та свідчення про те, що рідний став цивільним заручником. Також потрібно надавати, якщо є,  номер телефону, з котрого телефонував рідний, розкадровку відео, на якому був помічений, фото, скріни постів з чатів у месенджерах тощо.

Після цього між вами (заявником) та СБУ підписується протокол про нерозголошення та протокол про опитування. Ви отримаєте номер справи та контакти слідчого, який її буде вести.

У випадку, якщо немає документів про підтвердження родинних відносин, потрібно звернутися до суду з заявою про встановлення родинних відносин та привести свідків, які можуть підтвердити, що заявник та зниклий/полонений проживали разом, перебували в шлюбі.

4. Після написання заяви та відкриття справи ви отримаєте номер кримінального провадження та познайомитеся зі слідчим, який вестиме справу. Обміняйтесь контактами зі слідчим, аби в разі появи нової інформації одразу повідомляти її слідчому та стежити за розглядом справи.
5. Зверніться до Національного інформаційного бюро, заповнивши форму, яка є на сайті. 
6. Юрист допоможе вам звернутися до Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ) з вимогою направити гуманітарну допомогу чи забезпечити звʼязок з полоненим рідним.

Сайт МКЧХ українською з контактами в Україні

7. Зверніться до Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими за номером: +380954127424 (консультаційна лінія працює з понеділка по пятницю з 10:00 до 16:00) та надайте інформацію про рідного, який був свавільно затриманий окупаційними військами та не виходить на зв’язок. За можливості запишіться на консультацію до Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими за номером +38(044) 4251209 та зафіксуйте свавільне затримання окупаційними військами чи зникнення цивільної особи. Детально – на сайті  https://koordshtab.org/

Якщо статус та місце перебування вашого рідного не відомі

  1. Прийдіть до найближчого відділу поліції та напишіть заяву про те, що звʼязок з рідним втрачено. Після написання заяви ви отримаєте документ – номер кримінального провадження в Єдиному реєстрі досудових розслідувань.
  2. Якщо ви –  член родини (тато, мама, діти), здайте ДНК для проведення ДНК-тесту. Адже, якщо немає підтвердження полону, ДНК-експертиза – це необхідність. Якщо немає, де взяти ДНК, тоді подається клопотання до суду з проханням провести ексгумацію батьків або дитини на вилучення геному померлого для ДНК-тесту. Далі необхідно буде чекати чи виявиться/не виявиться збіг. Частковий збіг не вважається підтвердженням. Вилучити сліди ДНК можливо і з речей зниклого.
  3. Після цього необхідно звернутися до Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. Тоді ця служба почне процес пошуку. Контакти: 0800339247 та 0958960421.

Крім цього, радимо звернутися до Міжнародної організації з пошуку безвісти зниклих (ICMP), заповнивши форму, перед тим прочитати інструкцію, що передує заповненню анкети.

ВАЖЛИВО: на жодному з цих кроків не потрібно сплачувати за будь-які послуги. Якщо вам пропонують послугу за гроші, то, найімовірніше, це аферисти.

Також важливо фіксувати усі згадки про вашого рідного: якщо ви побачили його/її фото чи відео в Telegram-каналах – завантажуйте це собі, робіть скріншоти та передавайте слідчому. Це може допомогти встановити місце перебування. 

Теги: звільнення полон послуги поліція

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