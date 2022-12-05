Стало відомо, скільки українців під час війни було депортовано до РФ

Близько 2,8 млн українців були вимушені виїхати чи були депортовані на територію Росії

З початку повномасштабного вторгнення близько 2,8 млн українців були вимушені виїхати чи були депортовані на територію Росії. Про це повідомив уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець.

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Він зазначив, що якщо хтось знаходиться в Росії і має потребу у тому, щоб дістатися до безпечної території, він може звертатись за двома номерами на гарячу лінію:

0-800-50-17-20 (безкоштовно)

+38 044-299-74-08 (якщо ви за межами України)

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Нагадаємо, у Польщі активізувалася інформаційна кампанія, яка має на меті спровокувати небажання поляків допомагати Україні. Пропагандистський меседж зосереджений на просуванні тези про те, що українці становлять загрозу для польського суспільства.

До слова, триває 285-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Противник зосереджує зусилля на стримуванні дій підрозділів Сил оборони. На Авдіївському та Бахмутському напрямках продовжує вести наступ, та активно задіювати авіацію для підтримки наземних угруповань.