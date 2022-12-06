Скільки цивільних загинули в Україні від початку війни: дані ООН

В Україні від початку війни загинули понад 6700 цивільних

ООН наголошує, що фактичні цифри щодо жертв є значно вищі, оскільки інформація з деяких місць надходить із запізненням

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну станом на 4 грудня Управління Верховного комісара ООН з прав людини зафіксувало 17 181 жертву серед цивільного населення. Про це повідомила пресслужба Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ).

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Зокрема, за даними ООН, 6702 людей загинули і ще 10 479 отримали поранення

Відзначається, що причиною смертей та поранення стало переважно застосування зброї вибухової дії з широкою зоною ураження, включаючи обстріли з важкої артилерії, реактивних систем залпового вогню, ракет та авіаударів.

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Управління Верховного комісара ООН з прав людини наголошує, що фактичні цифри щодо жертв є значно вищі, оскільки інформація з деяких місць, де тривають інтенсивні бойові дії, надходить із запізненням.

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення близько 2,8 млн українців були вимушені виїхати чи були депортовані на територію Росії.

Раніше повідомлялося, що у Польщі активізувалася інформаційна кампанія, яка має на меті спровокувати небажання поляків допомагати Україні. Пропагандистський меседж зосереджений на просуванні тези про те, що українці становлять загрозу для польського суспільства.