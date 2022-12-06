Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Скільки цивільних загинули в Україні від початку війни: дані ООН

Альона Боженко
glavcom.ua
Скільки цивільних загинули в Україні від початку війни: дані ООН
В Україні від початку війни загинули понад 6700 цивільних
фото ілюстративне

ООН наголошує, що фактичні цифри щодо жертв є значно вищі, оскільки інформація з деяких місць надходить із запізненням

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну станом на 4 грудня Управління Верховного комісара ООН з прав людини зафіксувало 17 181 жертву серед цивільного населення. Про це повідомила пресслужба Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ).

Зокрема, за даними ООН, 6702 людей загинули і ще 10 479 отримали поранення

Відзначається, що причиною смертей та поранення стало переважно застосування зброї вибухової дії з широкою зоною ураження, включаючи обстріли з важкої артилерії, реактивних систем залпового вогню, ракет та авіаударів.

Управління Верховного комісара ООН з прав людини наголошує, що фактичні цифри щодо жертв є значно вищі, оскільки інформація з деяких місць, де тривають інтенсивні бойові дії, надходить із запізненням.

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення близько 2,8 млн українців були вимушені виїхати чи були депортовані на територію Росії.

Раніше повідомлялося, що у Польщі активізувалася інформаційна кампанія, яка має на меті спровокувати небажання поляків допомагати Україні. Пропагандистський меседж зосереджений на просуванні тези про те, що українці становлять загрозу для польського суспільства.

 

Теги: ООН українці населення поранення

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Тюрк поспілкується з родичами військовополонених
Верховний комісар ООН з прав людини відвідає Україну: названо причину візиту
1 грудня, 04:19
Світ має намір притягнути російське керівництво до відповідальності за злочин агресії
В ООН обговорюється створення спецтрибуналу для Путіна
Вчора, 06:41
Представники ООН запевнили у повній гуманітарній підтримці місцевих жителів
Делегація ООН відвідала деокупований Херсон: названо причину візиту
28 листопада, 21:43

Події в Україні

Окупанти завдали удар по передмістю Запоріжжя (фото)
Окупанти завдали удар по передмістю Запоріжжя (фото)
Скільки цивільних загинули в Україні від початку війни: дані ООН
Скільки цивільних загинули в Україні від початку війни: дані ООН
У РФ достатньо літаків. ЗСУ попередили про нові ракетні удари по Україні
У РФ достатньо літаків. ЗСУ попередили про нові ракетні удари по Україні
У Запоріжжі пролунали вибухи (відео)
У Запоріжжі пролунали вибухи (відео)
Окупанти обстріляли чоловічий монастир на Сумщині (відео, фото)
Окупанти обстріляли чоловічий монастир на Сумщині (відео, фото)
Більшість жителів Закарпаття залишилася без світла через атаки росіян
Більшість жителів Закарпаття залишилася без світла через атаки росіян

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
115K
Макрон пояснив, що найстрашніше для Путіна
107K
Атака на енергосистему: Шмигаль повідомив, куди влучили ракети
30K
Масована ракетна атака на Україну: що відомо (оновлено)
26K
«Слуга народу»: У США є ще одна «дубинка» для Росії
26K
Війна РФ: Зеленський повідомив, чи отримував розвіддані про напад
22K
Шість орденів на двох: українські воїни знищили елітних російських пілотів

Новини

За добу ЗСУ відбили 13 ворожих атак на Донбасі – Генштаб
Вчора, 07:03
За добу авіація ЗСУ завдала 20 ударів по базах окупантів – Генштаб
3 грудня, 07:26
У Києві відбувся тренінг з тактичної медицини для журналістів
2 грудня, 15:45
ЗСУ відбили 14 ворожих атак у двох областях – Генштаб
2 грудня, 06:56
Атаки на українську енергосистему: хто саме відповідальний за ці злочини
1 грудня, 14:56
У столиці проходить щорічний Київський Безпековий Форум (пряма трансляція)
1 грудня, 12:30

Прес-релізи

Єдність країни, наша солідарність – запорука нашої майбутньої перемоги
Єдність країни, наша солідарність – запорука нашої майбутньої перемоги
5 грудня, 15:37
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту