Скільки цивільних загинули в Україні від початку війни: дані ООН
ООН наголошує, що фактичні цифри щодо жертв є значно вищі, оскільки інформація з деяких місць надходить із запізненням
Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну станом на 4 грудня Управління Верховного комісара ООН з прав людини зафіксувало 17 181 жертву серед цивільного населення. Про це повідомила пресслужба Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ).
Зокрема, за даними ООН, 6702 людей загинули і ще 10 479 отримали поранення
Відзначається, що причиною смертей та поранення стало переважно застосування зброї вибухової дії з широкою зоною ураження, включаючи обстріли з важкої артилерії, реактивних систем залпового вогню, ракет та авіаударів.
Управління Верховного комісара ООН з прав людини наголошує, що фактичні цифри щодо жертв є значно вищі, оскільки інформація з деяких місць, де тривають інтенсивні бойові дії, надходить із запізненням.
Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення близько 2,8 млн українців були вимушені виїхати чи були депортовані на територію Росії.
Раніше повідомлялося, що у Польщі активізувалася інформаційна кампанія, яка має на меті спровокувати небажання поляків допомагати Україні. Пропагандистський меседж зосереджений на просуванні тези про те, що українці становлять загрозу для польського суспільства.
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