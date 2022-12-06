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Обмін полоненими: 60 українських героїв повернулися додому (відео)

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Обмін полоненими: 60 українських героїв повернулися додому (відео)
фото: Telegram/Андрій Єрмак

Серед звільнених з полону є військові збройних сил, нацгвардії, ДПСУ

У День ЗСУ відбувся черговий успішний обмін полоненими. Додому повертаються 60 воїнів збройних сил, нацгвардії, ДПСУ – 58 чоловіків та двоє жінок, 15 офіцерів і 45 рядових та сержантів. Про це повідомив у соцмережах голова Офісу президента Андрій Єрмак.

«Це – найкраща новина у день свята, бо герої мають бути живими. За це, у тому числі, воюють наші ЗСУ – триває битва за життя», – написав урядовець.

Серед полонених й оборонці Маріуполя – у сьогоднішньому списку  їх 34, у тому числі 14 – з «Азовсталі». Є поранені, які отримають всю необхідну допомогу в Україні. Є ті, хто утримувався на російській території, а також ті, хто був у Оленівці.

Водночас не повідомляється, кого віддали на заміну російській стороні. 

Нагадаємо, також Україна повернула тіла 49 полеглих захисників.

Раніше повідомлялося, як українські військовополонені можуть листуватися з рідними

Читайте також: Україна провела обмін полоненими. 50 військових повернулися додому (фото)
Теги: обмін полоненими

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