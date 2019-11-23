Щоб вшанувати хвилиною мовчання кожного загиблого у Голодоморі, треба 13 років, – Епіфаній



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Митрополит Київський і всієї України Епіфаній

Вшануймо спільною молитвою пам’ять усіх жертв Голодомору – тих, хто загинув, хто терпів, хто постраждав – митрополит Київський

Митрополит Київський і всієї України Епіфаній переконаний, що українці повинні згадувати жертв Голодомору-геноцициду і називати винуватців трагедії для того, щоб це масове вбивство людей ніколи не повторилося.

Про це він зазначив на сторінці у Facebook з нагоди День пам’яті жертв голодоморів.

«Живучи сучасним життям, нам подекуди важко повною мірою осягнути глибину трагедії, яку пережили наші співвітчизники у минулому столітті, зрозуміти весь масштаб дії зла і злочинів проти людяності... Все це сталося через втілення в життя настанов безбожної, антилюдської ідеології більшовизму і сталінізму. Слава Богу, сьогодні ми можемо говорити правду і маємо це робити голосно, бо зло не повинне приховуватися, як це робилося раніше, впродовж десятиліть, режимом радянської влади. Ми маємо згадувати жертв Голодомору-геноциду, прямо називати винуватців трагедії для того, щоби це найжорстокіше сплановане масове вбивство людей ніколи більше не повторилося», – зазначив Епіфаній.

Він також нагадав, що дослідники підрахували, що на те, щоб вшанувати хвилиною мовчання кожного із мільйонів загиблих у Голодоморі, знадобиться майже 5 000 діб, або понад 13 років.

«Вшануймо спільною молитвою пам’ять усіх жертв Голодомору – тих, хто загинув, хто терпів, хто постраждав. І нехай подібна біда на нашій землі ніколи не повториться знову! Вічна пам’ять і вічний спокій душам загиблих від Голодомору-геноциду 1932-33 років!», – додав Епіфаній.

Як повідомлялося, у суботу, 23 листопада, в Україні відзначається День пам’яті жертв голодоморів.

День пам’яті жертв голодоморів відзначається щорічно в четверту суботу листопада на підставі президентських указів 1998 та 2007 років.

У ХХ сторіччі українці пережили три голодомори: 1921-1923, 1932-1933 і голод 1946-1947 років. Утім, наймасштабнішим був Голодомор 1932-1933 років – геноцид українського народу, здійснюваний тоталітарним комуністичним режимом СРСР.